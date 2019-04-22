ЦВК залишилося обробити 5% протоколів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розрив між Зеленським і Порошенком майже не змінюється

Результати другого туру виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 95% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунків 95,6% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, 73,17% українців віддали за нього голоси. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,50% українських громадян.

Нагадаємо, вранці було опубліковано результати виборів за кордоном. На закордонних дільницях більшість голосів отримав Порошенко - 54,73%. Він переміг на ділянках в 45 країнах, зокрема, в Австрії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Британії та США.

У той же час Зеленський на цьому окрузі набрав 43,78% голосів виборців. Йому дісталася більшість в 24 країнах, серед яких Грузія, Білорусь, Польща, Словаччина і країни Балтії.

Відзначимо, як повідомили РБК-Україна джерела в оточенні Порошенка, він очолить партійний список на виборах до Верховної ради.



