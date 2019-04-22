ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями

Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комиссия уже получила протоколы с шести территориальных избирательных округов

Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принимать и оглашать протоколов окружных избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента 21 апреля 2019 года. Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Как отметили в ЦИК, осуществлять этот процесс комиссия будет в режиме продолжающегося заседания, которое завершится только после приема последнего из доставленных в ЦИК протоколов окружных избирательных комиссий.

По данным комиссии, для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий шести территориальных избирательных округов: № 146 (Полтавская область), № 212, 213, 219, 220, 222 (город Киев). В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Напомним, на президентских выборах 21 апреля, по результатам подсчетов 95,6% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, который получил 73,17% голосов. Петр Порошенко получил 24,50% голосов.

Как заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, объявление результата выборов в Украине должно состояться не позднее чем за 10 дней после голосования.