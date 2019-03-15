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ЦВК виключив відеоспостереження на виборах

Новини » Вибори 2019    15.03.2019 - 13:25
ЦВК виключив відеоспостереження на виборах
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На виборах 2019 не буде відеоспостереження на дільницях

На виборах 2019 не буде відеоспостереження на виборчих дільницях. Про це на прес-конференції заявив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відеоспостереження на виборчих дільницях не передбачено законом про вибори президента. Він нагадав, що раніше в Україні намагалися впровадити таку систему, на що було витрачено близько 1 млрд гривень, однак вона виявилася неефективною.

Радченко також зазначив, що органи державної влади або місцевого самоврядування при бажанні або необхідності можуть встановлювати камери спостереження, але "виключно з міркувань безпеки", а не для спостереження за голосуванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК затвердила новий склад окружної виборчої комісії округу № 163 у Тернополі.

Крім того, у ЦВК очікують, що на виборах 2019 можуть проголосувати понад 100 тис. виборців, які змінили місце голосування. Станом на 15 березня таких виборців вже більше 90 тисяч осіб.

 

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