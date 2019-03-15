У ЦВК назвали очікуване число виборців, що змінили місце голосування

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Перед виборами 2019 вже змінили місце голосування 90 тис. осіб

На виборах 2019 можуть проголосувати близько 100 тис. виборців, які змінили місце голосування. Про це на прес-конференції заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 15 березня тимчасово місце голосування змінили понад 90 тис. українців.

"Тут є представники Криму, Донбасу та інших регіонів. Прогнозуємо, що їх число перевищить 100 тисяч", - підкреслив Радченко і додав, що для внутрішніх переселенців процедуру зміни місця голосування було максимально спрощено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 15 березня достроково припинила свої повноваження третина членів окружних комісій.

"Це багато та означає, що вони не дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків. На даний момент кількість змін є кричущою", - додали в ЦВК.

Крім того, раніше в Центрвиборчкомі пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів. Зокрема, як зазначили в ЦВК, інформація на сайті ProZorro про замовлення такої кількості бюлетенів свідчить лише про те, що планується друк відразу на два тури.