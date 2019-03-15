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ЦВК затвердила новий склад окружної комісії в Тернополі

Новини » Вибори 2019    15.03.2019 - 13:14
ЦВК затвердила новий склад окружної комісії в Тернополі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перед виборами 2019 змінили склад окружної комісії № 163

За два тижні до виборів 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила новий склад окружної виборчої комісії округу № 163. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні ЦВК розглянула подання кандидатів на пост президента щодо кандидатур до складу 163 окружної комісії і затвердила новий її склад з 29 осіб.

"Зазначеній ОВК доручено поінформувати громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня ЦВК достроково припинила повноваження окружної комісії в Тернополі за порушення принципу пропорційної частки кожної категорії посад в дільничних комісіях для кожного кандидата в президенти.

У лютому ЦВК затвердив перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року. Всього на території України, з урахуванням закордонного виборчого округу, буде створено 200 територіальних виборчих округів і 29 тисяч 848 виборчих дільниць.

 

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