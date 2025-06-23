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Эти слова считают "правильными", но они давно в черном списке языковедов

Понедельник 23 июня 2025 08:00
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Эти слова считают "правильными", но они давно в черном списке языковедов Какие слова и фразы могут вас опозорить в разговоре (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые слова и выражения, которые украинцы употребляют ежедневно, кажутся правильными, потому что мы слышали их с детства. Но они могут мгновенно выдать вашу языковую безграмотность.

Как не опозориться в официальной переписке или публичном выступлении, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.

Вузы в Украине? На самом деле - нет

"ВУЗ" - это калька с русского, и в украинском языке такого слова нет. У нас долгое время употребляли аббревиатуру ВНЗ - высшее учебное заведение.

Но по новым стандартам правильным вариантом является ЗВО - "заклад вищої освіти" В то же время неофициально употребляется и слово ВИШ - сокращение от "вища школа".

"Зворотній" - это ошибка, даже если вы филолог

Путаница между словами "зворотній" и "зворотний" случается каждый день. Но правильно только "зворотний": "зворотний зв'язок", "зворотного квитка" и тому подобное.

Аналогично употребляются "народний", "порядний", "гидотний". Суффикс -ній здесь неуместен.

"Ти виглядаєш чудово"? Нет, "ти маєш чудовий вигляд"

Глагол "виглядати" в украинском языке означает смотреть откуда-то - "виглядати у вікно", "виглядати з-за рогу".

Если говорим о внешности, правильная конструкция: "мати вигляд". Поэтому, следует говорить не "ти виглядаєш добре", а "ти маєш гарний вигляд".

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