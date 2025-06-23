Эти слова считают "правильными", но они давно в черном списке языковедов
Некоторые слова и выражения, которые украинцы употребляют ежедневно, кажутся правильными, потому что мы слышали их с детства. Но они могут мгновенно выдать вашу языковую безграмотность.
Как не опозориться в официальной переписке или публичном выступлении, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.
Вузы в Украине? На самом деле - нет
"ВУЗ" - это калька с русского, и в украинском языке такого слова нет. У нас долгое время употребляли аббревиатуру ВНЗ - высшее учебное заведение.
Но по новым стандартам правильным вариантом является ЗВО - "заклад вищої освіти" В то же время неофициально употребляется и слово ВИШ - сокращение от "вища школа".
"Зворотній" - это ошибка, даже если вы филолог
Путаница между словами "зворотній" и "зворотний" случается каждый день. Но правильно только "зворотний": "зворотний зв'язок", "зворотного квитка" и тому подобное.
Аналогично употребляются "народний", "порядний", "гидотний". Суффикс -ній здесь неуместен.
"Ти виглядаєш чудово"? Нет, "ти маєш чудовий вигляд"
Глагол "виглядати" в украинском языке означает смотреть откуда-то - "виглядати у вікно", "виглядати з-за рогу".
Если говорим о внешности, правильная конструкция: "мати вигляд". Поэтому, следует говорить не "ти виглядаєш добре", а "ти маєш гарний вигляд".
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