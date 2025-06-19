"Наразі", "зараз" или "на часі": как правильно употреблять эти слова и чем они отличаются

Некоторые украинцы считают слово "наразі" языковой ошибкой, заменяя его привычным "зараз". На самом деле это слово имеет свою историю, правильное значение и происхождение. А вы знаете, чем они отличаются и как их правильно употреблять?

Когда и как стоит употреблять "наразі", а когда - "на часі", рассказывает РБК-Украина, со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube .

В последнее время в украинском публичном пространстве все чаще звучит слово "наразі".

Его активно используют журналисты, чиновники, ведущие и авторы соцсетей. Но уместно ли это слово заменяет привычное "зараз"? И действительно ли "наразі" - диалектизм, ставший модным?

Как объясняют языковеды, "наразі" - это наречие, которое означает "поки що", "зараз" или "на цей момент".

В современных словарях это значение закреплено, а значит, употребление слова не является ошибкой.

Вместе с тем следует помнить, что оно имеет западноукраинское происхождение, хотя сейчас стало общеупотребительным в СМИ.

Специалисты также отмечают правильное написание: слово "наразі" пишется слитно.

Не стоит путать его с выражением "на часі", который является отдельным фразеологизмом. "На часі" означает то, что является актуальным, важным именно сейчас.

Например: "Відновлення екології після вирубки лісів - питання, що нині на часі".