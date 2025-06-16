Не "пробка" и не "корок": как на самом деле называется скопление авто на дороге

В быту мы ежедневно говорим "пробка на дорозі" или "корок", но с точки зрения нормативного украинского языка - это ошибка. Какая же форма правильная и что советуют словари?

Как правильно назвать осложнения дорожного движения - "затор", "корок" или "пробка", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснение украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube .

В ежедневном употреблении украинцы часто используют словосочетания вроде "дорожня пробка" или "корок на дорозі".

Однако специалисты по словарному делу отмечают - в нормативной речи такие выражения не являются корректными.

Слово "корок" в современном украинском языке имеет три основных значения: кора пробкового дуба, затычка для бутылки и часть каблука.

Также "пробкой" могут называть затычки различного назначения. Однако нигде не говорится о пробках на дорогах.

Зато само скопление транспорта, затрудняющее или блокирующее движение, согласно языковой норме, называется "затором".

Это прямое и устоявшееся значение, которое следует употреблять в официальной коммуникации - в частности в СМИ, на радио, в документах и информационных сообщениях.

Формы "дорожній затор" или "затор на дорозі" считаются правильными.

А вот употребление слов "пробка" или "корок" в этом контексте возможно только в устной или художественной речи, как переносное значение.

То есть, с точки зрения нормативного украинского языка, правильно говорить именно "затор".