Не "пробка" и не "корок": как на самом деле называется скопление авто на дороге
В быту мы ежедневно говорим "пробка на дорозі" или "корок", но с точки зрения нормативного украинского языка - это ошибка. Какая же форма правильная и что советуют словари?
Как правильно назвать осложнения дорожного движения - "затор", "корок" или "пробка", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснение украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.
В ежедневном употреблении украинцы часто используют словосочетания вроде "дорожня пробка" или "корок на дорозі".
Однако специалисты по словарному делу отмечают - в нормативной речи такие выражения не являются корректными.
Слово "корок" в современном украинском языке имеет три основных значения: кора пробкового дуба, затычка для бутылки и часть каблука.
Также "пробкой" могут называть затычки различного назначения. Однако нигде не говорится о пробках на дорогах.
Зато само скопление транспорта, затрудняющее или блокирующее движение, согласно языковой норме, называется "затором".
Это прямое и устоявшееся значение, которое следует употреблять в официальной коммуникации - в частности в СМИ, на радио, в документах и информационных сообщениях.
Формы "дорожній затор" или "затор на дорозі" считаются правильными.
А вот употребление слов "пробка" или "корок" в этом контексте возможно только в устной или художественной речи, как переносное значение.
То есть, с точки зрения нормативного украинского языка, правильно говорить именно "затор".
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