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Ці слова вважають "правильними", але вони давно у чорному списку мовознавців

Понеділок 23 червня 2025 08:00
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Ці слова вважають "правильними", але вони давно у чорному списку мовознавців Які слова та фрази можуть вас зганьбити у розмові (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Деякі слова й вирази, які українці вживають щодня, здаються правильними, бо ми чули їх змалку. Але вони можуть миттєво видати вашу мовну безграмотність.

Як не зганьбитися в офіційному листуванні чи публічному виступі, розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

Вузи в Україні? Насправді - ні

"ВУЗ" - це калька з російського, і в українській мові такого слова немає. У нас тривалий час вживали абревіатуру ВНЗ - вищий навчальний заклад.

Але за новими стандартами правильним варіантом є ЗВО - заклад вищої освіти. Водночас неофіційно вживається і слово ВИШ - скорочення від "вища школа".

"Зворотній" - це помилка, навіть якщо ви філолог

Плутанина між словами "зворотній" і "зворотний" трапляється щодня. Але правильно лише зворотний: зворотний зв’язок, зворотного квитка тощо.

Аналогічно вживаються "народний", "порядний", "гидотний". Суфікс -ній тут недоречний.

Ти виглядаєш чудово? Ні, ти маєш чудовий вигляд

Дієслово "виглядати" в українській мові означає дивитися звідкись - "виглядати у вікно", "виглядати з-за рогу".

Якщо говоримо про зовнішність, правильна конструкція: мати вигляд. Тож, слід казати не "ти виглядаєш добре", а "ти маєш гарний вигляд".

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