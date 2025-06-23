Ці слова вважають "правильними", але вони давно у чорному списку мовознавців
Деякі слова й вирази, які українці вживають щодня, здаються правильними, бо ми чули їх змалку. Але вони можуть миттєво видати вашу мовну безграмотність.
Як не зганьбитися в офіційному листуванні чи публічному виступі, розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.
Вузи в Україні? Насправді - ні
"ВУЗ" - це калька з російського, і в українській мові такого слова немає. У нас тривалий час вживали абревіатуру ВНЗ - вищий навчальний заклад.
Але за новими стандартами правильним варіантом є ЗВО - заклад вищої освіти. Водночас неофіційно вживається і слово ВИШ - скорочення від "вища школа".
"Зворотній" - це помилка, навіть якщо ви філолог
Плутанина між словами "зворотній" і "зворотний" трапляється щодня. Але правильно лише зворотний: зворотний зв’язок, зворотного квитка тощо.
Аналогічно вживаються "народний", "порядний", "гидотний". Суфікс -ній тут недоречний.
Ти виглядаєш чудово? Ні, ти маєш чудовий вигляд
Дієслово "виглядати" в українській мові означає дивитися звідкись - "виглядати у вікно", "виглядати з-за рогу".
Якщо говоримо про зовнішність, правильна конструкція: мати вигляд. Тож, слід казати не "ти виглядаєш добре", а "ти маєш гарний вигляд".
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