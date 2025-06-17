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Пять уникальных украинских слов, которые не переводятся ни на один другой язык

Вторник 17 июня 2025 08:12
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Пять уникальных украинских слов, которые не переводятся ни на один другой язык Пять украинских слов, которые невозможно перевести на другой язык (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке есть слова, которые несут в себе не только значение, но и многовековую историю, традиции и культурный код нации. Эти уникальные термины отражают особенности украинского быта, мировоззрения и самобытности.

Какие слова не переводят на другие языки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.

Есть слова, которые не просто означают предмет или человека - они содержат в себе целые миры. В украинском языке есть понятия, которые невозможно дословно перевести, потому что каждое из них - это культурный код, история, традиция и эмоция в одном.

Они - не только языковые единицы, а живая память народа, которая оживает в быту, песнях, обрядах. Ниже пять таких слов, которые говорят об Украине громче любых лозунгов:

Кума/Кум

Это больше, чем церковные связи. Это своеобразная социальная модель украинской дружбы и доверия. Кума - не обязательно крестная мать, а часто просто близкая душа, подруга на все случаи жизни: на застолье, на советы, на смех и на поддержку.

Кумовство - это обряд и традиция, но и живой обычай, переживший крещение и ставший отдельным явлением нашей культуры.

Паляница

Это не просто выпечка - это тест на своего человека. Рыхлая, ароматная, с румяной корочкой - паляница является символом украинского гостеприимства и самобытности.

Это не просто слово, а код, который открывает украинское сердце. Его нельзя заменить аналогом: в нем - душа языка, вкус традиций и оборона своей земли даже в бытовом слове.

Вечорниці

Это не банальная вечеринка, а целый мир старинной молодежной коммуникации. Здесь не только пели и веселились, но и строили первые романтические связи, сохраняли ремесла, пересказывали традиции.

Это была территория фольклора и свободы, где оживала народная поэтика и символика. Слово "вечорниці" несет в себе пульс живой истории.

Неня

Это не только нежное слово к матери, а песенное обращение из глубины украинского сердца. Оно не бытовое - оно обрядовое, сакральное, сотканное из мелодии и боли, из памяти и любви.

"Неня" не заменяет "маму", оно говорит на другом языке - языке песни, тоскливой и щемящей.

Трембіта

Это не просто инструмент - это голос Карпат. Ее звук пронизывает долины, зовет с вершины и собирает общество. Ее не переводят, потому что она сама является названием явления.

"Трембіта" - не просто часть гуцульского быта, а живая легенда, музыкальный клич, который до сих пор вибрирует сквозь века.

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