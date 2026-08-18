Эти гаджеты Apple больше не получат новой ОС: полный список моделей
Apple сохранила поддержку всех iPhone с iOS 26 в новой iOS 27. Однако обновление не будет распространяться на владельцев старых планшетов, компьютеров и часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.
Полный перечень теряющих системную поддержку устройств
С выходом новых версий ОС эти гаджеты Apple больше не будут получать большие системные обновления функций.
Планшеты iPad:
- iPad Air: 3-е поколение
- iPad Pro 11 дюймов: 1-ое поколение
- iPad Pro 12,9 дюйма: 3-е поколение
- iPad: 8-е поколение
- iPad mini: 5-е поколение
Смартчасы Apple Watch:
- Apple Watch: Series 6, Series 7, Series 8
- Apple Watch Ultra: 1-ое поколение
- Apple Watch SE: все первые модификации
Компьютеры Mac:
- MacBook Pro 16 дюймов: модель 2019 года
- MacBook Pro 13 дюймов: модель 2020 года (с четырьмя портами Thunderbolt 3)
- iMac: модель 2020 года
- Mac Pro: модель 2019 года
Медиаплееры Apple TV:
- Apple TV HD
- Apple TV 4K: первое поколение
Можно ли использовать устаревшие гаджеты и дальше?
Прекращение выхода новых ОС не означает, что старые гаджеты превратятся в хлам.
Apple продолжает выпускать патчи и исправить критические уязвимости для старых ОС в течение нескольких лет после прекращения их активной разработки.
Главные правила использования устройств без поддержки новых ОС:
Патчи безопасности: устройства будут продолжать получать защитные обновления, позволяющие безопасно использовать базовые функции, мессенджеры и звонки.
Ограничение функций: новые возможности, особенно те, что связаны с ИИ-алгоритмами, на старых моделях работать не будут.
Рекомендации: когда Apple полностью прекращает выпуск обновлений безопасности для конкретной системы, гаджет становится уязвимым к кибератакам. В этом случае устройство лучше не использовать для действий с чувствительными или персональными данными.