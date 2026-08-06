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Защита Apple дала сбой: iPhone может сливать ваш IP-адрес

11:16 06.08.2026 Чт
2 мин
Оказалось, все дело в браузерах
aimg Ольга Завада
Защита Apple дала сбой: iPhone может сливать ваш IP-адрес Safari и частные браузеры разоблачают IP (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Одна из главных функций Apple для защиты приватности оказалась не столь надежной, как считалось. При определенных условиях iCloud Private Relay может раскрывать сетевые данные пользователя.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на разбор исследователя по кибербезопасности Mysk.

Главная проблема заключается в WebKit - это внутренний "двигатель", на котором работают Safari и все остальные браузеры для iPhone.

По правилам Apple любой браузер в App Store вынужден использовать именно WebKit для интернет-серфинга.

Когда ваш iPhone "сливает" данные?

Эксперты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри разложили проблему на следующие составляющие:

Предварительная подгрузка адресов (DNS prefetching)

Чтобы веб-сайты открывались быстрее, браузер может заранее искать адреса ссылок на странице.

Этот поиск iPhone производит через обычного интернет-провайдера, а не через защищенный сервис. Страница может этим воспользоваться и зафиксировать, из какой именно сети состоялось мероприятие.

Вход без паролей (Passkeys/WebAuthn)

При использовании ключей доступа вместо паролей сайты проверяют их подлинность.

Проверку выполняет самая операционная система iOS, а не браузер. Она работает без учета режима приватности и соединяется с сервером напрямую, демонстрируя реальный IP-адрес.

Новый формат быстрой связи (WebTransport)

Это современная разработка для ускоренной передачи данных меж веб-сайтом и телефоном. Она запускается напрямую с устройства и игнорирует любые настройки защиты или прокси-сервера.

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Кто в опасности, а кому ничего не угрожает?

Под угрозой все пользователи iCloud Private Relay, а также использующие специальные анонимные или Tor-браузеры на iPhone и Mac.

В безопасности пользователи обычных VPN-сервисов. В отличие от защиты Apple, VPN работает на уровне всей системы и "упаковывает" в зашифрованное туннельное укрытие весь трафик устройства без исключений.

Как защититься и проверить устройство?

Исследователи уже передали все данные Apple, чтобы разработчики исправили эти дыры в последующих обновлениях iOS.

Тем временем авторы анонимного браузера Psylo уже выпустили обновление, где принудительно отключили опасные функции.

Также специалисты создали сайт, где каждый желающий может в один клик проверить, не сливает ли его iPhone реальный адрес: leaks.psylo.app.

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