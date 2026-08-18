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Ці гаджети Apple більше не отримають нову ОС: повний список моделей

14:14 18.08.2026 Вт
2 хв
Купертіно списує старі пристрої?
aimg Ольга Завада
Ці гаджети Apple більше не отримають нову ОС: повний список моделей Apple готує реліз нових ОС (фото: Pexels)
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Apple зберегла підтримку всіх iPhone з iOS 26 у новій iOS 27. Однак оновлення не поширюватиметься на власників старих планшетів, комп'ютерів і годинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple.

Повний перелік пристроїв, що втрачають системну підтримку

З виходом нових версій ОС ці гаджети Apple більше не отримуватимуть великих системних оновлень функцій.

Планшети iPad:

  • iPad Air: 3-тє покоління
  • iPad Pro 11 дюймів: 1-ше покоління
  • iPad Pro 12,9 дюйма: 3-тє покоління
  • iPad: 8-ме покоління
  • iPad mini: 5-те покоління

Смартгодинники Apple Watch:

  • Apple Watch: Series 6, Series 7, Series 8
  • Apple Watch Ultra: 1-ше покоління
  • Apple Watch SE: усі перші модифікації

Комп'ютери Mac:

  • MacBook Pro 16 дюймів: модель 2019 року
  • MacBook Pro 13 дюймів: модель 2020 року (з чотирма портами Thunderbolt 3)
  • iMac: модель 2020 року
  • Mac Pro: модель 2019 року

Медіаплеєри Apple TV:

  • Apple TV HD
  • Apple TV 4K: перші покоління.
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Чи можна використовувати застарілі гаджети і надалі?

Припинення виходу нових ОС не означає, що старі гаджети перетворяться на непотріб.

Apple продовжує випускати патчі та виправлення критичних уразливостей для старих ОС протягом кількох років після припинення їхньої активної розробки.

Головні правила використання пристроїв без підтримки нових ОС:

Патчі безпеки: пристрої продовжуватимуть отримувати захисні оновлення, які дозволять безпечно користуватися базовими функціями, месенджерами та дзвінками.

Обмеження функцій: нові можливості, особливо ті, що пов'язані з ШІ-алгоритмами, на старих моделях працювати не будуть.

Рекомендації: коли Apple повністю припиняє випуск безпекових оновлень для конкретної системи, гаджет стає вразливим до кібератак. У такому разі пристрій краще не використовувати для дій із чутливими або персональними даними.

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