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iPhone может получить одну из самых ожидаемых функций для Windows: что изменится

10:06 05.08.2026 Ср
2 мин
iOS получит нативное копирование и вставку на ПК
aimg Ольга Завада
iPhone может получить одну из самых ожидаемых функций для Windows: что изменится Apple работает над кроссплатформенным буфером обмена для ПК (фото: Unsplash)
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Пользователи Windows могут получить доступ к одной из самых удобных функций экосистемы Apple. Новые требования ЕС побуждают компанию разрешить обмен текстом и файлами между iPhone и ПК без посторонних программ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Как это будет работать?

По замыслу Microsoft, функция должна позволить пользователям передавать текст и другие поддерживаемые форматы контента между iPhone и ПК на Windows в режиме реального времени.

Сейчас такая бы бесшовная синхронизация работает исключительно внутри экосистемы Apple - между смартфонами iPhone и компьютерами Mac.

Предложенный Apple механизм реализации предполагает предоставление одноразового разрешения на передачу данных:

Схема работы будет аналогична системе уведомлений Accessory Notifications в iOS 26.5, разработанной для посторонних носимых устройств.

Пользователю достаточно будет один раз предоставить iPhone разрешение на обмен данными с ПК.

После подтверждения функция будет работать по умолчанию без необходимости установки дополнительных сторонних программ или выполнения сложных настроек.

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Больше без обходных путей?

Заметим, что между iOS и Windows отсутствует какая-либо нативная поддержка совместного буфера обмена.

Для переноса текста пользователи вынуждены применять обходные методы: синхронизировать заметки через веб-версию Apple Notes или отправлять электронные письма самому себе.

Изменения станут возможны благодаря Закону о цифровых рынках (Digital Markets Act - DMA), принятому в ЕС. Ранее требования этого документа заставили Apple реализовать функцию переноса eSIM и упростить инструменты миграции данных между iOS и Android.

В то же время отмечается, что некоторые нововведения, введенные по требованию DMA (например, быстрое сочетание по аналогии с AirPods и поддержка уведомлений для посторонних смартчасов), доступны только пользователям в странах Европейского Союза.

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