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Apple хочет выявлять скрытую съемку: гаджеты будут издавать звук или вибрировать

10:17 14.08.2026 Пт
2 мин
Купертино создает звуковые оповещения для будущих смарт-очков
aimg Ольга Завада
Apple хочет выявлять скрытую съемку: гаджеты будут издавать звук или вибрировать Apple защитит смарт-очки от взлома (фото: Unsplash)
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Apple придумала, как бороться с секретной съемкой на своих гаджетах. Компания патентует звуковые сигналы, предупреждающие людей о записи вместо незаметных индикаторов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на обнародованный патент Apple.

Почему Apple выбирает звуковые индикаторы вместо световых?

Свежий патент описывает использование звуковых сигналов или тактильной обратной связи (вибрации/толчков).

Среди них

Уведомление носителя: звуковой или тактильный сигнал сообщает пользователю, что запись началась или продолжается. Это решает проблему забывчивости, когда человек оставляет камеру включенной.

Инклюзивность: аудио- и тактильные оповещения более эффективны для людей с нарушениями зрения, чем классические световые диоды.

Специалисты отмечают, что постоянное звуковое сопровождение во время всего процесса съемки могло бы раздражать или портить саму аудиозапись, поэтому патент сосредоточен на начальных и контрольных сигналах для носителя гаджета.

Apple хочет выявлять скрытую съемку: гаджеты будут издавать звук или вибрироватьФрагмент из заявки на патент, на котором показано предполагаемое расположение микрофона и динамика в верхней части устройства (схема: Apple)

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Защита от взлома и подделка сигналов

Значительная часть патента посвящена кибербезопасности, а именно предотвращению перехвата контроля над очками вредоносным программным обеспечением или хакерами.

Для защиты от манипуляций Apple предлагает следующие решения:

  • Схема "динамик-микрофон": после того, как динамик воспроизводит звуковой индикатор записи, микрофон устройства сразу "слушает" и фиксирует этот звук.

  • Защита от закодированного копирования: система способна генерировать аудиосигнал с закодированной информацией о сообщении (pairing information). Это мешает вредному ПО подработать сигнал прекращения записи (например, стандартный звук остановки видео на iPhone), чтобы скрыто продолжать съемку.

Apple хочет выявлять скрытую съемку: гаджеты будут издавать звук или вибрироватьФрагмент патента, указывающий на места, где может генерироваться звук (схема: Apple)

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Где применят разработку?

По традиции патентных заявок Apple указывает, что описанная технология может применяться к более широкому спектру электронных устройств. В частности, в документе упоминаются Apple Watch.

Со всем тем, основное внимание заявки и разветвленная система безопасности сосредоточены именно на смарт-очках и защите конфиденциальности их владельца и окружающих.

Заметим, что наличие патента не гарантирует немедленного появления этой функции в серийных продуктах .

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