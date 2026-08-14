Apple хочет выявлять скрытую съемку: гаджеты будут издавать звук или вибрировать

Apple придумала, как бороться с секретной съемкой на своих гаджетах. Компания патентует звуковые сигналы, предупреждающие людей о записи вместо незаметных индикаторов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на обнародованный патент Apple .

Почему Apple выбирает звуковые индикаторы вместо световых?

Свежий патент описывает использование звуковых сигналов или тактильной обратной связи (вибрации/толчков).

Среди них

Уведомление носителя: звуковой или тактильный сигнал сообщает пользователю, что запись началась или продолжается. Это решает проблему забывчивости, когда человек оставляет камеру включенной.

Инклюзивность: аудио- и тактильные оповещения более эффективны для людей с нарушениями зрения, чем классические световые диоды.

Специалисты отмечают, что постоянное звуковое сопровождение во время всего процесса съемки могло бы раздражать или портить саму аудиозапись, поэтому патент сосредоточен на начальных и контрольных сигналах для носителя гаджета.

Фрагмент из заявки на патент, на котором показано предполагаемое расположение микрофона и динамика в верхней части устройства (схема: Apple)

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Защита от взлома и подделка сигналов

Значительная часть патента посвящена кибербезопасности, а именно предотвращению перехвата контроля над очками вредоносным программным обеспечением или хакерами.

Для защиты от манипуляций Apple предлагает следующие решения:

Схема "динамик-микрофон": после того, как динамик воспроизводит звуковой индикатор записи, микрофон устройства сразу "слушает" и фиксирует этот звук.

Защита от закодированного копирования: система способна генерировать аудиосигнал с закодированной информацией о сообщении (pairing information). Это мешает вредному ПО подработать сигнал прекращения записи (например, стандартный звук остановки видео на iPhone), чтобы скрыто продолжать съемку.

Фрагмент патента, указывающий на места, где может генерироваться звук (схема: Apple)

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Где применят разработку?

По традиции патентных заявок Apple указывает, что описанная технология может применяться к более широкому спектру электронных устройств. В частности, в документе упоминаются Apple Watch.

Со всем тем, основное внимание заявки и разветвленная система безопасности сосредоточены именно на смарт-очках и защите конфиденциальности их владельца и окружающих.

Заметим, что наличие патента не гарантирует немедленного появления этой функции в серийных продуктах .