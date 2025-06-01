Тшасковский или Навроцкий? Кого поддержала Польша: экзит-полы второго тура

Кому дают победу польские экзит-полы

По данным экзит-пола, проведенного студией Ipsos для TVP, TVN и Polsat, во втором туре президентских выборов лидирует кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский с 50,3%.

Его оппонент из партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий набрал 49,7% голосов.

Тшасковский лидировал в последнем опросе

Ранее на этой неделе был проведен последний перед вторым туром опрос, который показал почти равные шансы обоих кандидатов. В частности, за Тшасковского готовы были проголосовать 47,5%, за Навроцкого - 45,9%.

Это означало, что на исход значительно могли повлиять 6,6% польских избирателей, которые на тот момент не определились с выбором.

При этом подчеркивалось, что рейтинг Тшасковского за последние месяцы снизился с более чем 52%, а Навроцкий, наоборот, наращивал поддержку.

Какой результат Тшасковский и Навроцкий показали в первом туре

Отметим, близкие цифры оба кандидата показали и в первом туре, который прошел 18 мая. Тогда Рафал Тшасковский набрал 31,36%, а Кароль Навроцкий - 29,54%. Они с большим отрывом обошли остальных 11 кандидатов.