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Тшасковский или Навроцкий? Кого поддержала Польша: экзит-полы второго тура

Фото: кандидаты в президенты Польши Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

На выборах президента Польши завершился второй тур, в котором сошлись Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. И буквально сразу появились результаты экзит-полов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.pl.

Кому дают победу польские экзит-полы

По данным экзит-пола, проведенного студией Ipsos для TVP, TVN и Polsat, во втором туре президентских выборов лидирует кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский с 50,3%.

Его оппонент из партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий набрал 49,7% голосов.

Тшасковский лидировал в последнем опросе

Ранее на этой неделе был проведен последний перед вторым туром опрос, который показал почти равные шансы обоих кандидатов. В частности, за Тшасковского готовы были проголосовать 47,5%, за Навроцкого - 45,9%.

Это означало, что на исход значительно могли повлиять 6,6% польских избирателей, которые на тот момент не определились с выбором.

При этом подчеркивалось, что рейтинг Тшасковского за последние месяцы снизился с более чем 52%, а Навроцкий, наоборот, наращивал поддержку.

Какой результат Тшасковский и Навроцкий показали в первом туре

Отметим, близкие цифры оба кандидата показали и в первом туре, который прошел 18 мая. Тогда Рафал Тшасковский набрал 31,36%, а Кароль Навроцкий - 29,54%. Они с большим отрывом обошли остальных 11 кандидатов.

Напомним, перед вторым туром польские медиа обсуждали скандал, связанным с эпизодом на дебатах, когда Навроцкий в прямом эфире положил что-то в рот, затем потер нос и выпил воды. Это вызвало подозрение в употреблении наркотиков, однако выяснилось, что кандидат использовал снюс (жевательный табак), "чтобы оставаться бодрым во время длинных речей" оппонента.

О том, кто из кандидатов предпочтительнее для Украины, читайте в отдельном материале.

Подробнее о кандидате от правящей "Гражданской платформы" читайте в материале "Фаворит на выборах в Польше: кто такой Рафал Тшасковский и что он говорил об Украине".

А основные факты о его оппоненте РБК-Украина собрало в материале "Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий: кто он и почему критикует Украину".

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