Тшасковский или Навроцкий? Кому опросы отдают победу на выборах в Польше
Новый опрос перед вторым туром президентских выборов в Польше показал, что кандидаты идут почти вровень и разрыв между ними минимальный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, который проводила компания Opinia24 по заказу RMF FM с 25 по 27 мая 2025 года.
Так, в Польше продолжается ожесточенная борьба за президентское кресло. За него соревнуются Рафал Тшасковский (Гражданская коалиция) и Кароль Навроцкий (поддерживается партией "Право и справедливость").
Второй тур выборов состоится уже 1 июня.
При этом, пока непонятно, кто одержит победу, ведь согласно последнему опросу Opinia24 для RMF FM, шансы обоих кандидатов почти равны и решающими могут стать голоса тех, кто до сих пор не определился.
Минимальное преимущество Тшасковского
Опрос показывает, что 47,5% поляков готовы проголосовать за Рафала Тшасковского, а 45,9% - за Кароля Навроцкого. Еще 6,6% не определились со своим выбором. Это означает, что окончательный результат может измениться буквально в последние дни кампании.
Динамика поддержки кандидатов
Поддержка Тшасковского за последние месяцы уменьшилась: в декабре 2024 года она составляла 48,9%, в марте - 52,1%, а теперь - 47,5%.
В то время как Навроцкий значительно улучшил свои позиции: с 34,1% в декабре до 45,9% сейчас.
Этот рост произошел несмотря на многочисленные скандалы, в частности обвинения в непрозрачном приобретении недвижимости и другие медийные споры. Аналитики отмечают, что кандидат сумел мобилизовать электорат, в частности молодежь и сельских избирателей.
Ожидаемая явка на выборы президента Польши
Ожидается, что явка избирателей составит около 70%.
При этом большую активность демонстрируют женщины (75% против 65% мужчин), лица в возрасте от 60 лет (79%) и избиратели с высшим образованием (81%).
А вот молодежь (18-29 лет) менее заинтересована в голосовании - явка в этой группе прогнозируется на уровне 55%. Именно низкая мобилизация молодежи может стать решающим фактором во втором туре выборов, который состоится 1 июня.
Кто смог убедить избирателей Менцена
В первом туре президентских выборов в Польше третье место по уровню поддержки занял Славомир Менцен - кандидат от правой партии "Конфедерация", который набрал 14,81% голосов. Теперь его электорат может стать решающим.
Согласно опросу, подавляющее большинство избирателей Менцена - 83% - готовы поддержать Кароля Навроцкого, которого поддерживает партия "Право и справедливость".
Зато только 13% готовы отдать свой голос за кандидата от Гражданской коалиции Рафала Тшасковского.
Социальный портрет избирателей
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Молодежь (18-29 лет): 53% - за Навроцкого, 40% - за Тшасковского.
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Лица 40-49 лет: 59% - за Тшасковского, 34% - за Навроцкого.
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Лица 60+ лет: разрыв минимальный - 49% против 47% в пользу Навроцкого.
Образование и место жительства
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Избиратели с высшим образованием: 62% поддерживают Тшасковского, 31% - Навроцкого.
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Избиратели со средним образованием: 49% - за Навроцкого, 45% - за Тшасковского.
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Сельские жители: 58% - за Навроцкого, 31% - за Тшасковского.
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Города среднего размера: 68% - за Тшасковского, 32% - за Навроцкого.
Гендерная разница в предпочтениях
Женщины склонны поддерживать Тшасковского (52%), тогда как мужчины чаще выбирают Навроцкого (54%).
Опрос: как и когда проводился
Опрос был проведен компанией Opinia24 по заказу RMF FM с 25 по 27 мая 2025 года. Выборка охватила 1000 совершеннолетних жителей Польши, а метод - компьютеризированное телефонное интервью (CATI). Исследование происходило уже после дебатов кандидатов, массовых маршей и консультаций со Славомиром Менценом.
Ранее мы писали, как скандалы повлияли на рейтинги Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого, чью поддержку получили сторонники Конфедерации и какую роль играет украинский вопрос в предвыборной борьбе в Польше.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, почему нынешние президентские выборы важны для Польши, и кто из кандидатов может быть более конструктивным в отношениях с Украиной.