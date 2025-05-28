Тшасковский или Навроцкий? Кому опросы отдают победу на выборах в Польше

Новый опрос перед вторым туром президентских выборов в Польше показал, что кандидаты идут почти вровень и разрыв между ними минимальный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, который проводила компания Opinia24 по заказу RMF FM с 25 по 27 мая 2025 года.

Так, в Польше продолжается ожесточенная борьба за президентское кресло. За него соревнуются Рафал Тшасковский (Гражданская коалиция) и Кароль Навроцкий (поддерживается партией "Право и справедливость").

Второй тур выборов состоится уже 1 июня.

При этом, пока непонятно, кто одержит победу, ведь согласно последнему опросу Opinia24 для RMF FM, шансы обоих кандидатов почти равны и решающими могут стать голоса тех, кто до сих пор не определился.

Минимальное преимущество Тшасковского

Опрос показывает, что 47,5% поляков готовы проголосовать за Рафала Тшасковского, а 45,9% - за Кароля Навроцкого. Еще 6,6% не определились со своим выбором. Это означает, что окончательный результат может измениться буквально в последние дни кампании.

Динамика поддержки кандидатов

Поддержка Тшасковского за последние месяцы уменьшилась: в декабре 2024 года она составляла 48,9%, в марте - 52,1%, а теперь - 47,5%.

В то время как Навроцкий значительно улучшил свои позиции: с 34,1% в декабре до 45,9% сейчас.

Этот рост произошел несмотря на многочисленные скандалы, в частности обвинения в непрозрачном приобретении недвижимости и другие медийные споры. Аналитики отмечают, что кандидат сумел мобилизовать электорат, в частности молодежь и сельских избирателей.

Ожидаемая явка на выборы президента Польши

Ожидается, что явка избирателей составит около 70%.

При этом большую активность демонстрируют женщины (75% против 65% мужчин), лица в возрасте от 60 лет (79%) и избиратели с высшим образованием (81%).

А вот молодежь (18-29 лет) менее заинтересована в голосовании - явка в этой группе прогнозируется на уровне 55%. Именно низкая мобилизация молодежи может стать решающим фактором во втором туре выборов, который состоится 1 июня.

Кто смог убедить избирателей Менцена

В первом туре президентских выборов в Польше третье место по уровню поддержки занял Славомир Менцен - кандидат от правой партии "Конфедерация", который набрал 14,81% голосов. Теперь его электорат может стать решающим.

Согласно опросу, подавляющее большинство избирателей Менцена - 83% - готовы поддержать Кароля Навроцкого, которого поддерживает партия "Право и справедливость".

Зато только 13% готовы отдать свой голос за кандидата от Гражданской коалиции Рафала Тшасковского.

Социальный портрет избирателей

Молодежь (18-29 лет) : 53% - за Навроцкого, 40% - за Тшасковского.

Лица 40-49 лет : 59% - за Тшасковского, 34% - за Навроцкого.

Лица 60+ лет: разрыв минимальный - 49% против 47% в пользу Навроцкого.

Образование и место жительства

Избиратели с высшим образованием : 62% поддерживают Тшасковского, 31% - Навроцкого.

Избиратели со средним образованием : 49% - за Навроцкого, 45% - за Тшасковского.

Сельские жители : 58% - за Навроцкого, 31% - за Тшасковского.

Города среднего размера: 68% - за Тшасковского, 32% - за Навроцкого.

Гендерная разница в предпочтениях

Женщины склонны поддерживать Тшасковского (52%), тогда как мужчины чаще выбирают Навроцкого (54%).

Опрос: как и когда проводился

Опрос был проведен компанией Opinia24 по заказу RMF FM с 25 по 27 мая 2025 года. Выборка охватила 1000 совершеннолетних жителей Польши, а метод - компьютеризированное телефонное интервью (CATI). Исследование происходило уже после дебатов кандидатов, массовых маршей и консультаций со Славомиром Менценом.