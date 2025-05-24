Наркотики на дебатах? В Польше разразился скандал с Навроцким: что было на самом деле

Вчера кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал на дебатах, в связи с чем его заподозрили якобы в наркозависимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet Wiadomosti .

В какой-то момент на дебатах Навроцкий закрыл лицо одной рукой, а другую поднес ко рту. В соцсетях из-за этого начались спекуляции и его заподозрили в наркотической зависимости. Но кандидат в президенты Польши объяснил странный жест. Он признался, что взял жевательную резинку.

"Я взял жвачку, жвачку", - сказал он журналистам.

Покинув студию, Навроцкий не пожелал отвечать на дальнейшие вопросы по этой теме.

По данным польского СМИ wPolitice, политик потянулся за никотином. В то же время, глава его штаба Павел Шефернакер сообщил, что это был снюс, который Навроцкий называл никотиновой жвачкой.

"А тех, у кого есть какие-то нездоровые предложение, приглашают пройти открытые тесты на физическую форму и здоровье", - добавил Шефернакер.

При этом Навроцкому пришлось и сегодня оправдываться от подозрений. Кандидат в президенты предложил своему оппоненту сдать анализы:

"Я употребил никотиновый пакетик. Это заинтересовало общественное мнение. Думаю, что общественное мнение имеет право знать, каково состояние нашего здоровья и какие субстанции присутствуют в наших организмах. Завтра мы будет в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты на наличие субстанций в наших организмах, есть ли в наших организмах наркотики", - сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

Что такое снюс

Отметим, что снюс - это разновидность бездымного табака, которая производится в Швеции и пользуется там большой популярностью. В отличие от традиционных сигарет или сигар, снюс не курят - его употребляют, помещая небольшой мешочек (или рассыпчатый табак) под верхнюю губу. Там он медленно высвобождает никотин и другие вещества. В странах ЕС, за исключением Швеции, продажа снюса вместе с табаком запрещена. Однако никотиновые пакетики без табака иногда называют снюсом, и они легальны в Польше.