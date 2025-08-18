ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорого

Понедельник 18 августа 2025 17:41
UA EN RU
Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорого Как одеваются модницы в Париже (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Француженки считаются одними из самых элегантных и стильных модниц во всем мире. И если вы еще в поисках классических вещей для базового гардероба на осень 2025, советуем обратить внимание на то, как они одеваются.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Француженки давно доказали: чтобы выглядеть элегантно и дорого, не нужно перегружать образы брендами или сложными деталями.

Осенний гардероб в стиле парижанок - это простота, сдержанность и акценты. Вот четыре вещи, которые стоит иметь, если хотите выглядеть стильно этой осенью.

Трикотаж с короткими рукавами

Лаконичный трикотажный топ или свитер с коротким рукавом - база, которую француженки носят как самостоятельно, так и в многослойных образах.

Выбирайте спокойные оттенки: бежевый, графитовый, кремовый или черный. Такая вещь смотрится деликатно и по-осеннему уютно.

Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорогоСвитера с коротким рукавом на осень 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Юбки в горошек

Непринужденный ретро-шарм всегда в моде. Легкая шелковая или вискозная юбка миди с принтом в мелкий горошек - идеальный вариант для прогулки, офиса или кафе.

Парижанки сочетают ее с лоферами, балетками или даже грубыми ботинками - и всегда выглядят уместно.

Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорогоПринт в горошек в тренде осенью 2025 (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Приталенный жакет

Структура и форма - то, что делает образ завершенным. Приталенный пиджак придает силуэту выразительность и подчеркивает талию.

Носите его поверх платья-комбинации, с джинсами или той же юбкой в горошек. Главное - не перегружать образ аксессуарами.

Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорогоПиджак на осень 2025 (фото: instagram.com/slipintostyle)

Рубашка в полоску

Классическая рубашка в тонкую вертикальную полоску - излюбленный элемент французского casual. Она придает образу легкой строгости, но не делает его слишком официальным.

Одевайте навыпуск, на запах или даже как легкую накидку поверх базового топа.

Секрет стиля француженок: что носить осенью, чтобы выглядеть дорогоРубашка в полоску (фото: instagram.com/erinoffduty)

Совет: французский стиль - это не о трендах, а о выдержанной базе.

Выбирая качественные ткани, правильный крой и сдержанную цветовую палитру, вы с легкостью создадите дорогостоящий образ - без лишних усилий.

Вас также может заинтересовать

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sylvie Mus, Julie, Ellie Delphine, Gеraldine Boublil.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия