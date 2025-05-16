Церковный календарь на лето: праздники, посты и точные даты

Какая неделя будет "всеядной" и на когда приходится пост

Если тщательно исследовать действующий церковный календарь, можно увидеть, что упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

Кроме того, определенные даты (и даже целые периоды) отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники (даже такие, которые берут свое начало в дохристианские времена и имеют собственные "народные обычаи").

Летом - в течение июня, июля и августа - в церковном календаре упоминаются такие важные для украинцев периоды:

с 9 июня (понедельник) по 15 июня (воскресенье) - общица Троицкая - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу);

(понедельник) (воскресенье) - общица Троицкая - так называемая "всеядная" неделя (когда верующие освобождены от однодневных постов в среду и пятницу); с 16 июня (понедельник) до 28 июня (суббота) - многодневный Петров пост;

(понедельник) (суббота) - многодневный Петров пост; с 1 августа (пятница) по 14 августа (четверг) - многодневный Успенский пост.

Троица, Петров пост и Рождество Иоанна Предтечи: важные дни в июне

В течение июня 2025 года украинцы не только будут придерживаться Петрова поста, но и отмечать ряд важных дат.

1 июня (воскресенье) - 7-е воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора. Глас 6-й.

2 июня (понедельник) - 1-я неделя после Пасхи.

5 июня (четверг) - Перенесение мощей благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского (1150). Святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси (1159).

6 июня (пятница) - Отдание праздника Вознесения Господня.

7 июня (суббота) - Троицкая поминальная суббота (день особого поминовения умерших).

8 июня (воскресенье) - День Святой Троицы. Пятидесятница (двунадесятый переходящий праздник - Троица).

Троицу украинцы будут отмечать 8 июня (скриншот: pomisna.info)

9 июня (понедельник) - 1-я неделя по Пятидесятнице. Общица. День Святого Духа. Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444).

10 июня (вторник) - Святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского (1715).

11 июня (среда) - Апостолов Варфоломея и Варнавы (І). Святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника (1961).

14 июня (суббота) - Отдание праздника Пятидесятницы.

15 июня (воскресенье) - 1-е воскресенье по Пятидесятнице. Всех святых. Глас 8. Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси (992).

16 июня (понедельник) - 2-я неделя по Пятидесятнице. Начало Петрова поста.

19 июня (четверг) - Апостола Иуды, брата Господня по плоти (ок. 80).

22 июня (воскресенье) - 2-е воскресенье по Пятидесятнице. Всех святых земли Украинской. Глас 1. Новомучеников и исповедников, которые в Украине и в других землях в XX в. за Христа и православную веру пострадали.

23 июня (понедельник) - 3-я неделя по Пятидесятнице.

24 июня (вторник) - Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (большой праздник - Рождество Иоанна Предтечи). В народе - Ивана Купала.

Рождество Иоанна Предтечи - это Ивана Купала (скриншот: pomisna.info)

29 июня (воскресенье) - 3-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2. Славных и всехвальных святых первоверховных апостолов Петра и Павла (большой праздник).

30 июня (понедельник) - 4-я неделя по Пятидесятнице. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Якова Зеведеевого, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеевого, Иуды Якового, Симона Зилота и Матфия.

День крещения Руси-Украины и пророка Ильи: важные дни в июле

В июле больших церковных праздников несколько меньше, чем в другие месяцы, однако вспоминаются известные мученики и отмечаются дни крещения Руси-Украины и пророка Ильи.

2 июля (среда) - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси (1431). Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца (1966).

6 июля (воскресенье) - 4-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской (XIII).

7 июля (понедельник) - 5-я неделя по Пятидесятнице.

11 июля (пятница) - Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось (451). Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в святом крещении Елены (969).

13 июля (воскресенье) - 5-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4. Память святых отцов шести Вселенских соборов. Собор архангела Гавриила.

14 июля (понедельник) - 6-я неделя по Пятидесятнице. Благоверного Оскольда, первомученика Киевского, во святом крещении Николая (882).

15 июля (вторник) - Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015). День крещения Руси-Украины.

День крещения Руси-Украины - 15 июля (скриншот: pomisna.info)

20 июля (воскресенье) - 6-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Пророка Ильи (IX в. до Рождества Христова). Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского (1649).

21 июля (понедельник) - 7-я неделя по Пятидесятнице.

22 июля (вторник) - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I).

23 июля (среда) - Почаевской иконы Божией Матери (1675).

24 июля (четверг) - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида (1015).

25 июля (пятница) - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

27 июля (воскресенье) - 7-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Великомученика и целителя Пантелеймона (305).

28 июля (понедельник) - 8-я неделя по Пятидесятнице.

31 июля (четверг) - Предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня. Заговенье на Успенский пост.

Пост, Преображение Господне, Успение и Усекновение главы Иоанна Предтечи: важные дни в августе

В августе 2025 года верующие будут придерживаться Успенского поста, отмечать Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи, а также поминать погибших защитников Украины.

1 августа (пятница) - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеевых: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара (166 год до Рождества Христова). Начало Успенского поста. В народе - праздник Маковея или Медовый Спас.

3 августа (воскресенье) - 8-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.

4 августа (понедельник) - 9-я неделя по Пятидесятнице.

5 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня.

6 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (двунадесятый непереходящий праздник - Преображение Господне). В народе - Яблочный Спас.

Преображение Господне празднуют 6 августа (скриншот: pomisna.info)

7 августа (четверг) - Послепразднство Преображения Господня.

9 августа (суббота) - Апостола Матфия (ок. 63).

10 августа (воскресенье) - 9-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8.

13 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного Максима Исповедника (662).

14 августа (четверг) - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского (1091).

15 августа (пятница) - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Успение Пресвятой Богородицы). Иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской (1073).

Успение Пресвятой Богородицы верующие будут отмечать 15 августа (скриншот: pomisna.info)

16 августа (суббота) - Послепразднство Успения. Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа (944). В народе - Ореховый Спас.

17 августа (воскресенье) - 10-е воскресенье по Пятидесятнице.

18 августа (понедельник) - 11-я неделя по Пятидесятнице.

23 августа (суббота) - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

24 августа (воскресенье) - 11-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2.

25 августа (понедельник) - 12-я неделя по Пятидесятнице. Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI).

29 августа (пятница) - Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (большой праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи). Постный день (однодневный пост). Поминовение погибших защитников Украины.

Усекновение главы Иоанна Предтечи (скриншот: pomisna.info)

31 августа (воскресенье) - 12-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395 - 408).