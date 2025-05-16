Церковний календар на літо: свята, пости і точні дати

Який тиждень буде "всеїдним" і на коли припадає піст

Якщо ретельно дослідити чинний церковний календар, можна побачити, що згадки про тих чи інших святих, праведників, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

Крім того, певні дати (і навіть цілі періоди) вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Це можуть бути, наприклад, пости, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята (навіть такі, що беруть свій початок у дохристиянські часи й мають власні "народні звичаї").

Влітку - впродовж червня, липня та серпня - у церковному календарі згадуються такі важливі для українців періоди:

з 9 червня (понеділок) до 15 червня (неділя) - загальниця Троїцька - так званий "всеїдний" тиждень (коли віряни звільнені від одноденних постів у середу та п'ятницю);

(понеділок) (неділя) - загальниця Троїцька - так званий "всеїдний" тиждень (коли віряни звільнені від одноденних постів у середу та п'ятницю); з 16 червня (понеділок) до 28 червня (субота) - багатоденний Петрів піст;

(понеділок) (субота) - багатоденний Петрів піст; з 1 серпня (п'ятниця) по 14 серпня (четвер) - багатоденний Успенський піст.

Трійця, Петрів піст і Різдво Іоана Предтечі: важливі дні у червні

Впродовж червня 2025 року українці не лише дотримуватимуться Петрового посту, але й відзначатимуть низку важливих дат.

1 червня (неділя) - 7-ма неділя після Пасхи, святих отців І Вселенського собору. Глас 6-й.

2 червня (понеділок) - 1-й тиждень після Пасхи.

5 червня (четвер) - Перенесення мощів благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського (1150). Святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси (1159).

6 червня (п'ятниця) - Віддання свята Вознесіння Господнього.

7 червня (субота) - Троїцька поминальна субота (день особливого поминання померлих).

8 червня (неділя) - День Святої Тройці. П'ятдесятниця (дванадесяте перехідне свято - Трійця).

Трійцю українці відзначатимуть 8 червня (скриншот: pomisna.info)

9 червня (понеділок) - 1-й тиждень після П'ятдесятниці. Загальниця. День Святого Духа. Святителя Кирила, архієпископа Олександрійського (444).

10 червня (вівторок) - Святителя Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського (1715).

11 червня (середа) - Апостолів Варфоломія і Варнави (І). Святителя Луки, архієпископа Сімферопольського, сповідника (1961).

14 червня (субота) - Віддання свята П'ятдесятниці.

15 червня (неділя) - 1-ша неділя після П'ятдесятниці. Всіх святих. Глас 8. Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси (992).

16 червня (понеділок) - 2-й тиждень після П'ятдесятниці. Початок Петрового посту.

19 червня (четвер) - Апостола Іуди, брата Господнього по плоті (бл. 80).

22 червня (неділя) - 2-га неділя після П'ятдесятниці. Всіх святих землі Української. Глас 1. Новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.

23 червня (понеділок) - 3-й тиждень після П'ятдесятниці.

24 червня (вівторок) - Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана (велике свято - Різдво Іоана Предтечі). У народі - Івана Купала.

Різдво Іоана Предтечі - це Івана Купала (скриншот: pomisna.info)

29 червня (неділя) - 3-тя неділя після П'ятдесятниці. Глас 2. Славних і всехвальних святих першоверховних апостолів Петра і Павла (велике свято).

30 червня (понеділок) - 4-й тиждень після П'ятдесятниці. Собор славних і всехвальних 12-ох апостолів: Петра, Андрія Першозванного, Якова Зеведеєвого, Іоана Богослова, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєвого, Іуди Якового, Симона Зилота і Матфія.

День хрещення Руси-України та пророка Іллі: важливі дні у липні

У липні великих церковних свят дещо менше, ніж в інші місяці, проте згадуються відомі мученики та відзначаються дні хрещення Руси-України й пророка Іллі.

2 липня (середа) - Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (V). Святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси (1431). Святителя Іоана (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця (1966).

6 липня (неділя) - 4-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3. Знайдення мощів праведної діви Юліанії, княгині Ольшанської (XIII).

7 липня (понеділок) - 5-й тиждень після П'ятдесятниці.

11 липня (п'ятниця) - Згадування чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, що через нього православ'я утвердилось (451). Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Олени (969).

13 липня (неділя) - 5-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 4. Пам'ять святих отців шістьох Вселенських соборів. Собор архангела Гавриїла.

14 липня (понеділок) - 6-й тиждень після П'ятдесятниці. Благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая (882).

15 липня (вівторок) - Рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія (1015). День хрещення Руси-України.

День хрещення Руси-України - 15 липня (скриншот: pomisna.info)

20 липня (неділя) - 6-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Пророка Іллі (IX ст. до Різдва Христового). Знайдення мощів преподобномученика Афанасія Берестейського (1649).

21 липня (понеділок) - 7-й тиждень після П'ятдесятниці.

22 липня (вівторок) - Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини (I).

23 липня (середа) - Почаївської ікони Божої Матері (1675).

24 липня (четвер) - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида (1015).

25 липня (п'ятниця) - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

27 липня (неділя) - 7-ма неділя після П'ятдесятниці. Глас 6. Великомученика і цілителя Пантелеймона (305).

28 липня (понеділок) - 8-й тиждень після П'ятдесятниці.

31 липня (четвер) - Передсвято винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього. Заговини на Успенський піст.

Піст, Преображення Господнє, Успіння й Усікновення голови Іоана Предтечі: важливі дні у серпні

У серпні 2025 року віряни дотримуватимуться Успенського посту, відзначатимуть Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення голови Іоана Предтечі, а також поминатимуть загиблих захисників України.

1 серпня (п'ятниця) - Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього. Сімох мучеників Маккавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, матері їхньої мучениці Соломонії та вчителя їхнього мученика Єлеазара (166 рік до Різдва Христового). Початок Успенського посту. У народі - свято Маковія або Медовий Спас.

3 серпня (неділя) - 8-ма неділя після П'ятдесятниці. Глас 7.

4 серпня (понеділок) - 9-й тиждень після П'ятдесятниці.

5 серпня (вівторок) - Передсвято Преображення Господнього.

6 серпня (середа) - Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа (дванадесяте неперехідне свято - Преображення Господнє). У народі - Яблучний Спас.

Преображення Господнє святкують 6 серпня (скриншот: pomisna.info)

7 серпня (четвер) - Післясвято Преображення Господнього.

9 серпня (субота) - Апостола Матфія (бл. 63).

10 серпня (неділя) - 9-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8.

13 серпня (середа) - Віддання свята Преображення Господнього. Преподобного Максима Сповідника (662).

14 серпня (четвер) - Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Перенесення мощів преподобного Феодосія Києво-Печерського (1091).

15 серпня (п'ятниця) - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Успіння Пресвятої Богородиці). Ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської (1073).

Успіння Пресвятої Богородиці віряни відзначатимуть 15 серпня (​​​​​​​скриншот: pomisna.info)

16 серпня (субота) - Післясвято Успіння. Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа (944). У народі - Горіховий Спас.

17 серпня (неділя) - 10-та неділя після П'ятдесятниці.

18 серпня (понеділок) - 11-й тиждень після П'ятдесятниці.

23 серпня (субота) - Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

24 серпня (неділя) - 11-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 2.

25 серпня (понеділок) - 12-й тиждень після П'ятдесятниці. Перенесення мощів апостола Варфоломія (VI).

29 серпня (п'ятниця) - Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана (велике свято - Усікновення голови Іоана Предтечі). Пісний день (одноденний піст). Поминання загиблих захисників України.

Усікновення голови Іоана Предтечі (​​​​​​​скриншот: pomisna.info)

31 серпня (неділя) - 12-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3. Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці (395 - 408).