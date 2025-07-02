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Когда Маковея по новому календарю 2025: точная дата

Среда 02 июля 2025 14:02
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Когда Маковея по новому календарю 2025: точная дата Праздник Маковея называют также Медовым Спасом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Маковея - народное название православного праздника Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, установленного в честь Спасителя. Среди украинцев этот день известен также как Медовый Спас.

Подробнее о том, на какую именно дату приходится праздник Маковея в 2025 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда отмечать праздник Маковея или Медовый Спас в этом году

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла со "старого" - юлианского, на "новый" - новоюлианский церковный календарь. Из-за этого даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Так произошло и с одним из важных летних праздников, посвященных Спасителю - Изнесением честных древ животворящего Креста Господня.

В этот день верующие посещают церковь, чтобы освятить мед, мак и воду. Поэтому в народе его называют также Маковея, "первый" (учитывая очередность в календаре), Медовый Спас или Спас на воде.

Считается, что давняя традиция приносить в храм мед, а также плоды, созревающие в это время, существует для благодарности Богу за благословение урожаем.

"В молитве на освящение плодов звучат просьбы за здоровье тех, кто работал возле них", - объяснили ранее в пресс-службе ПЦУ.

В народной традиции на Маковея пекут маковые пироги и другие блюда с медом, а также составляют букеты из полевых цветов и мака (которые также освящают в церкви).

Раньше - по "старому" стилю - праздник Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня приходился на 14 августа. Следовательно, по новому церковному календарю верующие будут отмечать его в пятницу, 1 августа.

Когда Маковея по новому календарю 2025: точная датаПраздник Маковея или Медовый Спас приходится на 1 августа (скриншот: pomisna.info)

Стоит отметить также, что с этого дня начинается третий в году (после Великого и Петрова) многодневный пост - Успенский.

Между тем завершается он 14 августа - в день предпразднства Успения Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Напомним, ранее в Православной Церкви Украины развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Кроме того, украинцам объяснили, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.

Читайте также о самых важных праздниках июля 2025 года по церковному календарю.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ), Wikipedia.

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