Угнал авто с полигона и стрелял по спецназу: на Ривненщине задержали дезертира

В Ровенской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, который скрывался после побега из воинской части и во время штурма дома открыл огонь в сторону полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Похитил автомобиль с полигона

По данным следствия, 30 января в полицию обратился военнослужащий и сообщил об угоне автомобиля Fiat Doblo, который был припаркован на территории полигона.

Правоохранители открыли уголовное производство и в тот же день нашли транспорт неподалеку от поселка Клевань.

Впоследствии оперативники установили личность подозреваемого - им оказался 49-летний местный житель, мобилизованный в январе этого года.

Стрельба во время задержания

14 февраля следственно-оперативная группа вместе со спецназовцами прибыла в квартиру мужчины для проведения следственных действий. По информации полиции, он начал стрелять из окна дома в сторону правоохранителей.

После переговоров мужчина вышел из дома с поднятыми руками и был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Что изъяли во время обыска

Во время обыска правоохранители изъяли пистолет, автоматическое оружие, три пневматические винтовки, штык-нож, боеприпасы, а также предметы с наслоением психотропных веществ.

Мужчине сообщили о подозрении и поместили в изолятор временного содержания.