Угнал авто с полигона и стрелял по спецназу: на Ривненщине задержали дезертира
В Ровенской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, который скрывался после побега из воинской части и во время штурма дома открыл огонь в сторону полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
Похитил автомобиль с полигона
По данным следствия, 30 января в полицию обратился военнослужащий и сообщил об угоне автомобиля Fiat Doblo, который был припаркован на территории полигона.
Правоохранители открыли уголовное производство и в тот же день нашли транспорт неподалеку от поселка Клевань.
Впоследствии оперативники установили личность подозреваемого - им оказался 49-летний местный житель, мобилизованный в январе этого года.
Стрельба во время задержания
14 февраля следственно-оперативная группа вместе со спецназовцами прибыла в квартиру мужчины для проведения следственных действий. По информации полиции, он начал стрелять из окна дома в сторону правоохранителей.
После переговоров мужчина вышел из дома с поднятыми руками и был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.
Что изъяли во время обыска
Во время обыска правоохранители изъяли пистолет, автоматическое оружие, три пневматические винтовки, штык-нож, боеприпасы, а также предметы с наслоением психотропных веществ.
Мужчине сообщили о подозрении и поместили в изолятор временного содержания.
