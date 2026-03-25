Мэра Луцка досрочно отправили в отставку

11:25 25.03.2026 Ср
Перед этим он написал заявление об увольнении с должности
Ірина Глухова
Мэра Луцка досрочно отправили в отставку Фото: мэр Луцка Игорь Полищук (facebook.com/ihor.polishchuk)

Сегодня, 25 марта, мэра Луцка Игоря Полищука досрочно отправили в отставку. За это проголосовали 38 депутатов горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Полищук сам написал заявление об отставке и отрицает, что это связано с обысками НАБУ. Он отметил, что не хочет детализировать причины своего решения.

"Эта отставка не связана ни с НАБУ, ни с аудитом, никто не изымал у меня телефон и мне неизвестно о каких-либо производствах в отношении меня. Обстоятельства, которые побудили меня, детализировать не считаю необходимым", - цитирует Полищука издание.

Также депутаты Луцкого городского совета поддержали решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Луцкого городского совета Юрия Безпятка.

Полищук возглавлял Луцкий горсовет с ноября 2020 г. До того с 2017 года он был секретарем Луцкого городского совета, исполняющим полномочия городского головы, а затем - советником Луцкого городского головы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что городской голова Луцка Игорь Полищук подал заявление о сложении своих полномочий. Вместе с ним заявление написал и секретарь горсовета Юрий Безпятко.

В основе проекта решения лежит личное заявление Игоря Полищука. Мэр просит уволить его с должности по собственному желанию.

Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
