Мужчина напал на наряд полиции в Славянске: детали смертельной перестрелки

Мужчина во время проверки документов в Славянске Донецкой области устроил стрельбу, в результате которой погиб полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Правоохранители работают на месте убийства полицейского в Славянске. Происшествие произошло сегодня около 11:30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции", - отметили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что от полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

"Злоумышленник сбежал. Продолжаются мероприятия по его задержанию. На месте работают все профильные службы", - добавили в Национальной полиции Украины.