Мужчина напал на наряд полиции в Славянске: детали смертельной перестрелки

13:33 19.03.2026 Чт
Чем завершилась стрельба в Славянске Донецкой области?
Мужчина во время проверки документов в Славянске Донецкой области устроил стрельбу, в результате которой погиб полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Читайте также: В Луцке мужчина ранил из дробовика полицейского: что произошло

"Правоохранители работают на месте убийства полицейского в Славянске. Происшествие произошло сегодня около 11:30. Во время проверки документов у подозрительного мужчины тот открыл огонь по наряду полиции", - отметили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что от полученных огнестрельных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

"Злоумышленник сбежал. Продолжаются мероприятия по его задержанию. На месте работают все профильные службы", - добавили в Национальной полиции Украины.

Напомним, недавно в Ровенской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, который скрывался после побега из воинской части и во время штурма дома открыл огонь в сторону полицейских.

До этого во Львове женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейские. Нападающую задержали и уже сообщили ей о подозрении.

А 3 февраля в Черкасском районе произошло чрезвычайное происшествие. Полицейские попытались задержать 59-летнего жителя Корсунщины, разыскиваемого за покушение на убийство, но он открыл прицельный огонь по правоохранителям.

Как оказалось, стрелял бывший военный-ветеран, он убил четырех офицеров полиции и ранил пятого. Вокруг инцидента возник очень большой общественный резонанс, после чего начальник областной полиции ушел в отставку

Больше по теме:
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО