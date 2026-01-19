В центре Купянска продолжается зачистка от оккупантов: видео боев

Ситуация в Купянске

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усиливают давление в Купянском районе, однако все попытки прорваться непосредственно в город остаются безуспешными.

В то же время армия РФ существенно активизировала авиационные удары на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь вытеснить украинские подразделения с левобережья. Как отметил Трегубов, такими действиями враг пытается повлиять на ход боевых действий на этом участке фронта.

Он также напомнил, что Группировка объединенных сил уже опровергала фейковые сообщения российской пропаганды о якобы захвате Купянска. По его словам, полная зачистка города от остатков вражеских диверсионных групп может продолжаться еще несколько недель.

Кроме того, российские войска усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. Несмотря на попытки противника осуществить переправу по льду, украинские военные продолжают удерживать контроль над ситуацией.

Неделей ранее украинские защитники установили контроль над зданием Купянского городского совета. Операция была проведена в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

В то же время, по оценкам аналитиков Института изучения войны, российские власти пытаются навязать альтернативную картину событий на фронте, систематически распространяя ложные заявления о якобы захвате Купянска.