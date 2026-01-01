РФ значительно усилила авиаудары по Купянску: Трегубов назвал причину

Российские оккупанты увеличили количество авиационных ударов на Купянском и Лиманском направлениях. Таким образом они пытаются потеснить украинских защитников с левого берега.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"В самом городе ничего, там скорее перегруппировка на севере и давление на левом берегу Оскола. Но бомбят так, знатно", - отметил он.

Трегубов добавил, что владеет сводной суммой по Купянскому и Лиманскому направлениям. По его словам, на два направления за минувшие сутки насчитывается 17 ФАБ-250/500 (фугасная авиационная бомба), что, подчеркнул он, "заметно больше обычного".

"Мне кажется, это все же больше попытки потеснить наших с левого берега", - сказал Трегубов.