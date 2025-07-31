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В центре Краматорска прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях удара

Краматорск, Четверг 31 июля 2025 15:12
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В центре Краматорска прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях удара Фото: мощный взрыв прогремел в центре Краматорска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В центре Краматорска прогремел мощный взрыв. После него в небо поднялся столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет и местные СМИ.

Сегодня днем, 31 июля, центр Краматорска оказался под вражеским российским ударом. После взрыва на месте происшествия поднялся столб дыма.

По предварительной информации российский удар по жилой застройке в центре Краматорска.

Временные изменения в работе общественного транспорта

КП "КТТУ" сообщает, что временно изменена схема движения автобусных маршрутов:

  • №11,
  • № 11л,
  • № 16А.

Ситуация на Краматорском направлении

Заметим, что на днях командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач рассказал, как на Краматорском направлении российские штурмовики пытаются прорываться к позициям ВСУ в одиночку, на мотоциклах или даже в костюмах собак.

А ранее в этом месяце российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, где погиб ребенок и пострадали 5 человек.

В то же время в воскресенье 22 июля захватчики обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Перед тем российские захватчики дважды атаковали город. Тогда под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.

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Краматорск Война России против Украины
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