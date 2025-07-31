В центре Краматорска прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях удара
В центре Краматорска прогремел мощный взрыв. После него в небо поднялся столб дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет и местные СМИ.
Сегодня днем, 31 июля, центр Краматорска оказался под вражеским российским ударом. После взрыва на месте происшествия поднялся столб дыма.
По предварительной информации российский удар по жилой застройке в центре Краматорска.
Временные изменения в работе общественного транспорта
КП "КТТУ" сообщает, что временно изменена схема движения автобусных маршрутов:
- №11,
- № 11л,
- № 16А.
Ситуация на Краматорском направлении
Заметим, что на днях командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач рассказал, как на Краматорском направлении российские штурмовики пытаются прорываться к позициям ВСУ в одиночку, на мотоциклах или даже в костюмах собак.
А ранее в этом месяце российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, где погиб ребенок и пострадали 5 человек.
В то же время в воскресенье 22 июля захватчики обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.
Перед тем российские захватчики дважды атаковали город. Тогда под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.