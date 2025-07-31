В центре Краматорска прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях удара

В центре Краматорска прогремел мощный взрыв. После него в небо поднялся столб дыма.

По предварительной информации российский удар по жилой застройке в центре Краматорска.

Сегодня днем, 31 июля, центр Краматорска оказался под вражеским российским ударом. После взрыва на месте происшествия поднялся столб дыма.

Ситуация на Краматорском направлении

Заметим, что на днях командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач рассказал, как на Краматорском направлении российские штурмовики пытаются прорываться к позициям ВСУ в одиночку, на мотоциклах или даже в костюмах собак.

А ранее в этом месяце российские войска атаковали Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, где погиб ребенок и пострадали 5 человек.

В то же время в воскресенье 22 июля захватчики обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Перед тем российские захватчики дважды атаковали город. Тогда под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.