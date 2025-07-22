Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Краматорске: погиб ребенок

Войска РФ в ночь 22 июля атаковали Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, где погиб ребенок и пострадали 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко .

"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По его словам, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Краматорску. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом, что вызвало пожар.

Что известно о Краматорске

Краматорск - важный промышленный и административный центр востока Украины, расположенный в Донецкой области.

До 2014 года город входил в состав мощного промышленного узла Донбасса, а после начала российской агрессии стал временным административным центром области, которая находится под контролем украинской власти.

С началом полномасштабного вторжения Краматорск неоднократно подвергался вражеским обстрелам. Одним из самых трагических случаев стал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в апреле 2022 года, в результате которого погибли десятки гражданских лиц.

Удары по Краматорску

Напомним, в воскресенье 22 июля захватчики обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Перед тем российские захватчики дважды атаковали город Краматорск, что в Донецкой области. Под вражеской атакой оказался частный сектор и пострадали люди.

Также российские войска нанесли серии авиаударов по Краматорску. Тогда по городу было нанесено семь вражеских ударов, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска. Один из боеприпасов попал в многоэтажку.

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