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РФ дважды ударила по Краматорску: есть пострадавшие

Вторник 15 июля 2025 15:17
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РФ дважды ударила по Краматорску: есть пострадавшие Иллюстративное фото: РФ дважды ударила по Краматорску (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация во вторник, 15 июля, дважды атаковала город Краматорск, что в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

По его словам, под вражеской атакой оказался частный сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие.

"Устанавливаем последствия российского удара", - написал он.

Что известно о Краматорске

Краматорск - ключевой промышленный и административный город на востоке Украины, расположенный в Донецкой области. До 2014 года он был частью промышленного центра Донбасса, а после начала российской вооруженной агрессии стал временной административной столицей области, контролируемой украинскими властями.

В течение полномасштабной войны Краматорск неоднократно подвергался вражеским обстрелам. Один из самых трагических инцидентов произошел в апреле 2022 года, когда ракета попала в железнодорожный вокзал города, унеся жизни десятков мирных жителей.

Удар по Краматорску 21 июня

Напомним, 21 июня российские войска нанесли серии авиаударов по Краматорску. Тогда по городу было нанесено семь вражеских ударов, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска. Один из боеприпасов попал в многоэтажку.

Также мы писали, что Россия нанесла авиационный удар по поселку Алексеево-Дружковка Краматорского района. Лишь на следующий день спасатели достали из-под завалов тела двух погибших.

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