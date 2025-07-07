РФ атаковала Краматорск: под ударом гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
Россия ударила по Краматорску. Пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
В понедельник, 7 июля, российские войска нанесли по меньшей мере четыре удара по Краматорску.
Под огонь попала гражданская инфраструктура города. Тип вооружения, которым была осуществлена атака, сейчас устанавливается.
По предварительным данным городского совета, в результате ударов есть пострадавшие.
На месте работают спасатели, полиция, взрывотехники и другие экстренные службы. Последствия обстрела уточняются.
Обстрелы Краматорска
Краматорск регулярно попадает под вражеские удары. Город расположен вблизи линии фронта в Донецкой области и неоднократно был мишенью для российских обстрелов, в том числе с применением ракет и дронов.
Гражданская инфраструктура в регионе часто становится целью, что нарушает международное гуманитарное право.
Вечером субботы, 21 июня, российские войска нанесли серию авиаударов по Краматорску.
Тогда начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил о семи вражеских ударах, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска.
Один из боеприпасов попал в многоэтажку. По состоянию на ночь 22 июня было известно об одном пострадавшем.
В прокуратуре уточнили, что город подвергся авиаударам. Один из снарядов частично разрушил четырехэтажный жилой дом.
По данным было известно, что четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.
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