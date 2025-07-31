У центрі Краматорська пролунав потужний вибух: що відомо про наслідки удару

У центрі Краматорська пролунав потужний вибух. Після нього в небо піднявся стовп диму.

Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко станом на зараз, за попередніми даними, є постраждалі.

За попередньою інформацією російський удар по житловій забудові в центрі Краматорська.

Сьогодні вдень, 31 липня, центр Краматорська опинився під ворожим російським ударом. Після вибуху на місці події піднявся стовп диму.

Ситуація на Краматорському напрямку

Зауважимо, що днями командир батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач розповів, як на Краматорському напрямку російські штурмовики намагаються прориватися до позицій ЗСУ поодинці, на мотоциклах або навіть у костюмах собак.

А раніше цього місяця російські війська атакували Краматорськ керованою авіабомбою. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, де загинула дитина та постраждали 5 людей.

Водночас у неділю 22 липня загарбники обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.

Перед тим російські загарбники двічі атакували місто. Тоді під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди.