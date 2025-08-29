RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В центре Киева произошло смертельное ДТП с участием полиции: что известно

Фото: в центре Киева произошло смертельное ДТП с участием полиции (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

В центре Киева сегодня днем, 29 августа, произошла авария с участием авто полиции. Сообщается, что в результате ДТП погибла полицейская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера полиции Юлии Гирдвилис и Telegram полиции Киева.

В полиции сообщили, что сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками.

Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

Пресс-секретарь полиции подтвердила факт ДТП и гибель сотрудника полиции. Детали о происшествии станут известны позже.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

 

ДТП в Украине

Напомним, вчера, 28 августа, на трассе в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок.

Кроме того, на выходных на одной из остановок в Киеве маршрутное такси врезалось в автобус. В результате были пострадавшие, в том числе среди пассажиров.

Ранее в Хмельницкой области автомобиль Hyundai Santa Fe врезался в микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" с пассажирами, в результате чего пострадали 16 человек.

А в Харькове задержали водителя, который в пьяном состоянии устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и протаранил сначала автобус, а затем - троллейбус. Есть пострадавшие.

