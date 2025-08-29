В центре Киева произошло смертельное ДТП с участием полиции: что известно

В полиции сообщили, что сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками.

Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

Пресс-секретарь полиции подтвердила факт ДТП и гибель сотрудника полиции. Детали о происшествии станут известны позже.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.