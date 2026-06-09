RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В центре Киева провалился асфальт сразу в двух местах: полиция обратилась к водителям

15:03 09.06.2026 Вт
2 мин
Где затруднено движение?
aimg Ирина Глухова
Фото: в центре Киева провалился асфальт сразу в двух местах (t.me/kyivpatrol)

В Киеве провалилось дорожное покрытие сразу на двух участках города. Из-за этого движение транспорта на обоих направлениях затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Киев. Вниманию участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, проблемы с движением возникли на двух направлениях в центральной части столицы.

Читайте также: На дорогах яма на яме: почему в Киевской области кладут сейчас "холодный" асфальт и эффективно ли это

В частности, движение транспорта затруднено:

  • на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Владимирской;
  • на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Князей Острожских в направлении улицы Липской.

В полиции призвали водителей учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Фото: в центре Киева провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - отметили правоохранители.

Напомним, вчера в Киеве временно ограничили движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой. Обходить закрытый участок придется до середины сентября.

Также стало известно, что водителей в Киеве ждут серьезные неудобства на Южном мосту. Движение транспорта частично ограничивают, поэтому планировать поездки нужно с учетом введенных изменений.

А еще в "Киевавтодоре" проинформировали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПолиция Киева