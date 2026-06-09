В центре Киева провалился асфальт сразу в двух местах: полиция обратилась к водителям

Напомним, вчера в Киеве временно ограничили движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой. Обходить закрытый участок придется до середины сентября.

Также стало известно, что водителей в Киеве ждут серьезные неудобства на Южном мосту. Движение транспорта частично ограничивают, поэтому планировать поездки нужно с учетом введенных изменений.

А еще в "Киевавтодоре" проинформировали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году.