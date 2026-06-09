У центрі Києва провалився асфальт відразу у двох місцях: поліція звернулася до водіїв

У Києві провалилося дорожнє покриття одразу на двох ділянках міста. Через це рух транспорту на обох напрямках ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Київ. До уваги учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, проблеми з рухом виникли на двох напрямках у центральній частині столиці.
Зокрема, рух транспорту ускладнений:
У поліції закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок містом та за можливості обирати альтернативні маршрути.
Фото: у центрі Києва провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, вчора у Києві тимчасово обмежили рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Обходити закриту ділянку доведеться до середини вересня.
Також стало відомо, що на водіїв у Києві чекають серйозні незручності на Південному мосту. Рух транспорту частково обмежують, тому планувати поїздки потрібно з урахуванням запроваджених змін.
А ще у "Київавтодорі" проінформували, які дороги й мости відремонтують цього року.