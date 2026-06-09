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У центрі Києва провалився асфальт відразу у двох місцях: поліція звернулася до водіїв

15:03 09.06.2026 Вт
2 хв
Де ускладнений рух?
aimg Ірина Глухова
Фото: у центрі Києва провалився асфальт відразу у двох місцях (t.me/kyivpatrol)

У Києві провалилося дорожнє покриття одразу на двох ділянках міста. Через це рух транспорту на обох напрямках ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Київ. До уваги учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, проблеми з рухом виникли на двох напрямках у центральній частині столиці.

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Зокрема, рух транспорту ускладнений:

  • на бульварі Тараса Шевченка у напрямку вулиці Володимирської;
  • на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Князів Острозьких у напрямку вулиці Липської.

У поліції закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок містом та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Фото: у центрі Києва провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, вчора у Києві тимчасово обмежили рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Обходити закриту ділянку доведеться до середини вересня.

Також стало відомо, що на водіїв у Києві чекають серйозні незручності на Південному мосту. Рух транспорту частково обмежують, тому планувати поїздки потрібно з урахуванням запроваджених змін.

А ще у "Київавтодорі" проінформували, які дороги й мости відремонтують цього року.

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