В центре Киева провалился асфальт сразу в двух местах: полиция обратилась к водителям
В Киеве провалилось дорожное покрытие сразу на двух участках города. Из-за этого движение транспорта на обоих направлениях затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Киев. Вниманию участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, проблемы с движением возникли на двух направлениях в центральной части столицы.
В частности, движение транспорта затруднено:
- на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Владимирской;
- на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Князей Острожских в направлении улицы Липской.
В полиции призвали водителей учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Фото: в центре Киева провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - отметили правоохранители.
Напомним, вчера в Киеве временно ограничили движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой. Обходить закрытый участок придется до середины сентября.
Также стало известно, что водителей в Киеве ждут серьезные неудобства на Южном мосту. Движение транспорта частично ограничивают, поэтому планировать поездки нужно с учетом введенных изменений.
А еще в "Киевавтодоре" проинформировали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году.