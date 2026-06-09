В центре Киева провалился асфальт сразу в двух местах: полиция обратилась к водителям

В Киеве провалилось дорожное покрытие сразу на двух участках города. Из-за этого движение транспорта на обоих направлениях затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Киев. Вниманию участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, проблемы с движением возникли на двух направлениях в центральной части столицы.

В частности, движение транспорта затруднено:

на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Владимирской;

на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Князей Острожских в направлении улицы Липской.

В полиции призвали водителей учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Фото: в центре Киева провалился асфальт (t.me/kyivpatrol)

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - отметили правоохранители.