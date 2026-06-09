У центрі Києва провалився асфальт відразу у двох місцях: поліція звернулася до водіїв

У Києві провалилося дорожнє покриття одразу на двох ділянках міста. Через це рух транспорту на обох напрямках ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Київ. До уваги учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, проблеми з рухом виникли на двох напрямках у центральній частині столиці.

Зокрема, рух транспорту ускладнений:

на бульварі Тараса Шевченка у напрямку вулиці Володимирської;

на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Князів Острозьких у напрямку вулиці Липської.

У поліції закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок містом та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Фото: у центрі Києва провалився асфальт (t.me/kyivpatrol)

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - наголосили правоохоронці.