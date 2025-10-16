В центре Харькова боевой дрон попал возле многоэтажки: первые детали
Днем, 16 октября, российской оккупанты атаковали дроном один из районов Харькова. Вражеский беспилотник попал возле многоэтажного жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Зафиксирован удар вражеским боевым дроном по Киевскому району. Предварительно - по многоэтажке", - сообщил мэр.
Он добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Через несколько минут мэр уточнил, что попадание произошло возле многоэтажки. Пока без пострадавших.
Обследование места вражеского удара продолжается. По предварительной информации, дом не пострадал.
Обновлено в 15.55
Как проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по городу нанесен удар вражеским беспилотником типа "Молния".
"Падение дрона без детонации зафиксировали в Киевском районе возле коммерческого здания. Повреждений нет", - сообщил он.
По словам главы ОВА, в настоящее время информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают взрывотехники.
Обстрелы Харькова
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает Харьков из разных видов вооружения - ракет, управляемых авиабомб и дронов-камикадзе. Город постоянно находится под прицелом врага, который атакует как жилые кварталы, так и объекты инфраструктуры.
Так, за минувшую ночь российские войска нанесли по Харьковской области комбинированный удар, выпустив 12 ракет и 56 дронов-камикадзе. Под огнем оказались энергетическая и газонефтяная инфраструктура региона.
Также сообщалось, что в Харькове оккупанты ударили по общежитию в Киевском районе города, где жили в том числе переселенцы из Купянска.
В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.
Еще раньше российские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.