Массированный налет дронов обесточил один из районов Харькова: что известно

Фото иллюстративное: один из районов Харькова остался без света из-за атаки РФ (Getty Images)

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова. Без света остались более 20 тысяч харьковчан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и пресс-службу "Харьковоблэнерго".

По данным Синегубова, временно без электроснабжения 21 881 абонент в Харькове. Также в поселке Высокий Харьковского района электроснабжение восстановлено в полном объеме. В "Харьковоблэнерго" уточнили, что атака вызвала серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. "Страна-агрессор продолжает террористические удары по энергетической инфраструктуре. Прошлой ночью был нанесен массированный налет беспилотниками по одному из районов Харькова", - говорится в сообщении. В компании отметили, что как только ситуация разрешилась, энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий. Также там призвали всех горожан, кто оказался без света, отнестись с пониманием к временным неудобствам.