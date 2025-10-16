За ночь враг выпустил 12 ракет и 56 "Шахедов": глава Харьковской ОВА рассказал о последствиях

За минувшую ночь российские войска нанесли по Харьковской области комбинированный удар, выпустив 12 ракет и 56 дронов-камикадзе. Под огнем оказались энергетическая и газонефтяная инфраструктура региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

В эфире телемарафона Синегубов рассказал, что за последние сутки область подверглась массированному комбинированному обстрелу, который начался около 23.00 и продолжался до утра.

Последний удар, по его словам, произошел в 7.30 - несколькими ракетами и "Шахедами" по энергетическому объекту в Лозовском районе, в результате чего более 7000 абонентов пока остаются без электроснабжения.

По области применены аварийные графики отключений в связи со стабилизацией общенациональной энергетической системы.

Всего, как отметил глава ОГА, ночью враг нанес по энергетической системе и газонефтяной инфраструктуре Харьковщины 12 ракетных и 56 ударов дронов.

"Враг применял тактику повторных ударов, чтобы нанести максимальное поражение людям, которые приступили к ликвидации последствий - подразделениям ГСЧС и работникам аварийных служб", - пояснил он.

Синегубов добавил, что сейчас мобилизованы все службы, созданы соответствующие штабы, которые работают круглосуточно над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.

"Наша задача - стабилизировать систему, чтобы эти удары не повлияли на прохождение отопительного сезона", - подытожил он.