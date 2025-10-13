ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг ударил дроном по общежитию в Харькове, где жили переселенцы из Купянска

Харьков, Понедельник 13 октября 2025 11:26
UA EN RU
Враг ударил дроном по общежитию в Харькове, где жили переселенцы из Купянска Фото: враг ударил дроном по общежитию в Харькове, где жили переселенцы из Купянска (t.me/synegubov)
Автор: Ірина Глухова

В Харькове российские войска ударили по общежитию в Киевском районе города, где жили в том числе переселенцы из Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Как рассказал Терехов, взрыв в городе вызвал дрон, запущенный с территории Российской Федерации. По его словам, сейчас устанавливается тип беспилотника.

Удар пришелся по общежитию, где живут люди, в том числе вынужденные переселенцы из Купянска Харьковской области.

В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.

Синегубов добавил, что также повреждены два гражданских автомобиля.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Обстрелы Харькова

Напомним, в Харькове произошел взрыв в центральной части одного из районов города в зоне жилой застройки. После этого местные власти сообщили, что причины взрыва устанавливаются.

Сегодня ночью Харьков также находился под атакой российских ударных дронов.

Перед тем вражеские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, российские войска недавно разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит