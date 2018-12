У Сирії при вибуху автомобіля загинули щонайменше 8 осіб

Ще 24 отримали поранення

У сирійському місті Афрін у неділю, 16 грудня 2018, в результаті вибуху автомобіля на продуктовому ринку загинуло щонайменше 8 людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated press.

Повідомляється, що місто розташовується недалеко від кордону з Туреччиною, де турецька армія повинна почати військову операцію, метою якої є "розгром терористичних формувань" Робочої партії Курдистану на північно-західній території Сирії, що і могло послужити причиною теракту.

Співробітник служби безпеки Афрін Ахмед Курді розповів, що в результаті вибуху автомобіля загинули 8 людей, а ще 24 людини отримали поранення. Всі вони були цивільними особами. Також була виявлена друга бомба, але її встигли знешкодити до активації.

У той же час Reuters повідомляє, що подібні вибухи відбувалися кілька днів тому в жвавих районах міст Азаз, Рае і Ель-Баб, які також розташовані поруч з турецьким кордоном.

