ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Сирії при вибуху автомобіля загинули щонайменше 8 осіб

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 06:57
У Сирії при вибуху автомобіля загинули щонайменше 8 осіб
Фото: вибух автомобіля в Африне (twitter.com/ATOM_Trg)

Ще 24 отримали поранення

У сирійському місті Афрін у неділю, 16 грудня 2018, в результаті вибуху автомобіля на продуктовому ринку загинуло щонайменше 8 людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated press.

Повідомляється, що місто розташовується недалеко від кордону з Туреччиною, де турецька армія повинна почати військову операцію, метою якої є "розгром терористичних формувань" Робочої партії Курдистану на північно-західній території Сирії, що і могло послужити причиною теракту.

Співробітник служби безпеки Афрін Ахмед Курді розповів, що в результаті вибуху автомобіля загинули 8 людей, а ще 24 людини отримали поранення. Всі вони були цивільними особами. Також була виявлена друга бомба, але її встигли знешкодити до активації.

У той же час Reuters повідомляє, що подібні вибухи відбувалися кілька днів тому в жвавих районах міст Азаз, Рае і Ель-Баб, які також розташовані поруч з турецьким кордоном.

 

 

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що терористи ИГИЛ втратили останній підконтрольний місто в Сирії. Місто було взято під контроль Демократичних сил Сирії за підтримки США, але деякі бойовики все ще ховаються в його околицях.

В Японії стався вибух ресторану, постраждало більше 40 осіб Кількість жертв теракту в Страсбурзі зросла до 5
Новини України ЖертвыСиріяВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся