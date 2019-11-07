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Центральний залізничний вокзал у Києві відновив роботу

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 20:14
Центральний залізничний вокзал у Києві відновив роботу
Фото: мінування залізничного вокзалу в Києві (РБК-Україна)

Інформація про замінування не підтвердилася

У Києві відновив роботу Центральний залізничний вокзал, який був закритий у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Після перевірки вибухотехніків, інформація про замінування вокзалу не підтвердилася.

"Центральний залізничний вокзал в місті Києві працює в штатному режимі. Об'єкт перевірили вибухотехніки, кінологи і правоохоронці. Ніяких небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько 18:30 надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві. В результаті "мінування" була проведена евакуація всіх працівників і пасажирів вокзалу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, також 7 листопада надійшло повідомлення про мінування поїзда Київ-Львів, який знаходився поблизу станції Коростень, Житомирської області. Після перевірки поїзда, вибухонебезпечних предметів не було виявлено. На момент інциденту у вагонах поїзда перебували 420 пасажирів.

Також повідомлялося, що 7 листопада у Києві "мінували" станції метро. Невідомий повідомив про мінування станцій "Золоті Ворота", "Академмістечко" і "Червоний Хутір".

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