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У Києві замінували Центральний залізничний вокзал

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 18:33
У Києві замінували Центральний залізничний вокзал
Фото: мінування залізничного вокзалу в Києві (РБК-Україна)

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано

У Києві в четвер ввечері, 7 листопада, надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як повідомляється, усіх співробітників і пасажирів було евакуйовано.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу в місті Києві. Сьогодні близько години тому надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - йдеться в повідомленні.

На даний момент на вокзалі працюють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 7 листопада в поліцію надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро, які розташовані на червоної та зеленої лінії. Невідомий заявив, що станції метро "Золоті Ворота", "Академмістечко" і "Червоний Хутір" були заміновані.

Крім того, ще одне мінування метро відбулося сьогодні в Харкові. Правоохоронці отримали інформацію про замінування станцій метро "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет". З метро були евакуйовані понад 800 пасажирів.

Додамо також, що 7 листопада поліція отримала повідомлення про мінування поїзда, який прямував у бік Львова з Києва. Пасажири були евакуйовані на станції Обвідний в Житомирській області.

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