ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Центральный ж/д вокзал в Киеве возобновил работу

Новости » Общество     07.11.2019 - 20:14
Центральный ж/д вокзал в Киеве возобновил работу
Фото: минирование ж/д вокзала в Киеве (РБК-Украина)

Информация о минировании не подтвердилась

В Киеве возобновил работу Центральный железнодорожный вокзал, который был закрыт в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

После проверки взрывотехников, информация о минировании вокзала не подтвердилась.

"Центральный железнодорожный вокзал в городе Киеве работает в штатном режиме. Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, около 18:30 поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В результате "минирования" была проведена эвакуация всех сотрудников и пассажиров вокзала.

Ранее РБК-Украина сообщало, также 7 ноября поступило сообщение о минировании поезда Киев-Львов, который находился вблизи станции Коростень, Житомирской области. После проверки поезда, взрывоопасных предметов не было обнаружено. На момент инцидента в вагонах поезда находились 420 пассажиров.

Также сообщалось, что 7 ноября в Киеве "минировали" станции метро. Неизвестный сообщил о минировании станций "Золотые Ворота", "Академгородок" и "Красный Хутор".

В Киеве завтра ожидается сильный туман В Киеве полностью возобновили работу метро
Новости Украины КиевКиевУкрзализныцяминированиежелезная дорога
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь