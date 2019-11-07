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У Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 10:31
У Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закриті станції на червоній та зеленій гілках

У четвер вранці, 7 листопада, Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Як повідомляється, заміновані станції "Золоті Ворота", "Червоний хутір", "Академмістечко". Оперативники працюють на місцях і шукають вибухівку.

Нагадаємо, повідомлення про замінування трьох станцій метро також надійшло у Харкові. Вибухівка нібито закладена на станціях "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет".

У Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування

Нагадаємо, 5 листопада в столиці закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки після дзвінка про замінування. Згодом інформація про замінування не підтвердилася.

Також РБК-Україна писало, що Київрада підготувала нові правила користування київським метрополітеном. Зокрема, пасажирам буде запрещатся перевозити велосипеди і тварин без клітки, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Крім цього, повідомлялося, що 1 листопада в поліцію Львова надійшло повідомлення про мінування в обласній клінічній лікарні та церквиі Святого Георгія. На місця вирушили слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські, вибухотехніки та інші фахівці.

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