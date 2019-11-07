ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поїзд Київ-Львів відновив рух після замінування

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 13:09
Поїзд Київ-Львів відновив рух після замінування
Фото з місця події (facebook.com/igor.zinkevych)

Вибухівку в поїзді не виявили

Поїзд сполученням Київ-Львів продовжив рух після повідомлення про мінування, яке вранці 7 листопада отримали правоохоронці. Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, правоохоронці здійснили перевірку поїзду на наявність вибухонебезпечних предметів, однак нічого не виявили. Після того як інформація про мінування не підтвердилася, поїзд продовжив рух за маршрутом.

"Поїзд №744 Львів-Дарниця відновив рух за маршрутом. Жодних небезпечних пристроїв в ході перевірки не виявлено", - йдеться в заяві.

Зазначається, що після повідомлення про мінування з поїзда було евакуйовано всіх пасажирів. На момент інциденту в вагонах поїзда перебувало 420 пасажирів.

Поїзд Київ-Львів відновив рух після замінування

Нагадаємо, вранці 7 листопада поліція отримала повідомлення про мінування поїзда, який прямував у бік Львова з Києва. Пассажирів було евакуйовано на станції Обвідній в Житомирській області.

Також сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро в Києві. На вхід було закрито станції "Золоті Ворота", "Червоний хутір" і "Академмістечко".

Одну станцію метро в Києві відкрили після повідомлень про замінування У центрі Києва закрили станції метро після дзвінка про мінування
Новини України поездмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся