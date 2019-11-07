Поїзд Київ-Львів відновив рух після замінування

Фото з місця події (facebook.com/igor.zinkevych)

Вибухівку в поїзді не виявили

Поїзд сполученням Київ-Львів продовжив рух після повідомлення про мінування, яке вранці 7 листопада отримали правоохоронці. Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, правоохоронці здійснили перевірку поїзду на наявність вибухонебезпечних предметів, однак нічого не виявили. Після того як інформація про мінування не підтвердилася, поїзд продовжив рух за маршрутом.

"Поїзд №744 Львів-Дарниця відновив рух за маршрутом. Жодних небезпечних пристроїв в ході перевірки не виявлено", - йдеться в заяві.

Зазначається, що після повідомлення про мінування з поїзда було евакуйовано всіх пасажирів. На момент інциденту в вагонах поїзда перебувало 420 пасажирів.

Нагадаємо, вранці 7 листопада поліція отримала повідомлення про мінування поїзда, який прямував у бік Львова з Києва. Пассажирів було евакуйовано на станції Обвідній в Житомирській області.

Також сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро в Києві. На вхід було закрито станції "Золоті Ворота", "Червоний хутір" і "Академмістечко".