Центр розмінування може розташуватись у Києві, - нардеп 

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Фінансування розмінування буде відбуватись як за рахунок держбюджету, так і за гроші країн-донорів

Після набуття чинності закону про розмінування Донбасу Центр протимінної діяльності буде розташований у Києві. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук.

Також він зазначив, що роботу із розмінування у прифронтових зонах будуть контролювати регіональні підрозділи Центру.

"Я думаю, що центр протимінної діяльності буде розташований тут в Києві, а його регіональні підрозділи будуть контролювати роботу в прифронтових зонах. Все залежить від того, наскільки швидко буде сформовано діяльність центру (протимінної діяльності, - ред.), наскільки швидко вони зможуть оцінити площу, яку потрібно очищувати. Після того тільки розпочнеться робота", зазначив нардеп.

Він додав, що швидкість виконання робіт залежатиме від того, скільки буде одночасно працювати компаній з розмінування. Фінансування розмінування, за словами Тетерука, буде відбуватись з державного бюджету та за кошти країн-донорів.

"Створюється можливість для фінансування як з коштів державного бюджету, так і з коштів, які будуть надходити від країн-донорів нашої держави. Зацікавленість про підтримку України вже висловили уряди Японії, Великої Британії, США, країн Європи, так що я думаю, що ми матимемо чітку і прозору систему", - зазанчив нардеп.

Він додав, що весь механізм реалізації процесу гуманітарного розмінування Донбасу сформовано у тісній співпраці з ОБСЄ та Женевським центром гуманітарного розмінування, посольствами США, Великобританії. Нардеп підкреслив також, що фінансування протимінної діяльності в Україні не стане джерелом корупції.

"Ніхто вам не скаже про які кошти йдется, адже технології змінюються. Можу сказати на прикладі Хорватії, яка за 20 років витратила на розмінування 700 мільйонів євро. Не мільярдів. Питання не в тому, скільки надійде грошей. Головне, щоб ці гроші були використані ефективно. Навіть якщо одноразово надійде 500 мільйонів - це не означає, що вони можуть бути витрачені в перший рік", - додав автор закону.

Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 6 грудня, підтримала в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. Проект після низки невдалих голосувань підтримали 242 нардепи.

Раніше США, Британія, Швейцарія і Канада заявляли, що готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.