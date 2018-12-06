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Центр разминирования может расположиться в Киеве, - нардеп

Новости » Общество    06.12.2018 - 17:49
Центр разминирования может расположиться в Киеве, - нардеп
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Финансирование разминирования будет происходить как за счет госбюджета, так и за деньги стран-доноров

После вступления в силу закона о разминировании Донбасса Центр противоминной деятельности будет расположен в Киеве. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Также он отметил, что работу по разминированию в прифронтовых зонах будут контролировать региональные подразделения Центра.

"Я думаю, что центр противоминной деятельности будет расположен здесь в Киеве, а его региональные подразделения будут контролировать работу в прифронтовых зонах. Все зависит от того, насколько быстро будет сформирована деятельность центра (противоминной деятельности, - ред.), насколько быстро они смогут оценить площадь, которую нужно очищать. После этого только начнется работа", - отметил нардеп.

Он добавил, что скорость выполнения работ будет зависеть от того, сколько будет одновременно работать компаний по разминированию. Финансирование разминирования, по словам Тетерука, будет происходить из государственного бюджета и за средства стран-доноров.

"Создается возможность для финансирования как из средств государственного бюджета, так и из средств, которые будут поступать от стран-доноров нашего государства. Заинтересованность о поддержке Украины уже выразили правительства Японии, Великобритании, США, стран Европы, так что я думаю, что мы будем иметь четкую и прозрачную систему", - отметил нардеп.

Он добавил, что весь механизм реализации процесса гуманитарного разминирования Донбасса сформирован в тесном сотрудничестве с ОБСЕ и Женевским центром гуманитарного разминирования, посольствами США, Великобритании. Нардеп подчеркнул также, что финансирование противоминной деятельности в Украине не станет источником коррупции.

"Никто вам не скажет о каких средствах идет речь, ведь технологии меняются. Могу сказать на примере Хорватии, которая за 20 лет потратила на разминирование 700 миллионов евро. Не миллиардов. Вопрос не в том, сколько поступит денег. Главное, чтобы эти деньги были использованы эффективно. Даже если единовременно поступит 500 миллионов - это не означает, что они могут быть потрачены в первый год", - добавил автор закона.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 декабря, поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. Проект после ряда неудачных голосований поддержали 242 нардепа.

Ранее США, Британия, Швейцария и Канада заявляли, что готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования Донбасса.

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