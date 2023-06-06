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Центр оккупированной Новой Каховки оказался под водой из-за подрыва ГЭС (видео)

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Новая Каховка, Вторник 06 июня 2023 12:46
Центр оккупированной Новой Каховки оказался под водой из-за подрыва ГЭС (видео) Фото: центр оккупированной Новой Каховки оказался под водой из-за подрыва ГЭС (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Центр временно оккупированного города Новая Каховка в Херсонской области затопило из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Центр Новой Каховки оказался под водой в результате российского экоцида", - написал он.

В сети также публиковали видео, на котором видно, как лебеди плавают у дома культуры Новой Каховки.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Между тем, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что дамбу могла подорвать 205 мотострелковая часть армии РФ.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Кроме того, в Днепр попало 150 тонн масла, есть риск дальнейшей утечки.

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Новая Каховка Андрей Ермак
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